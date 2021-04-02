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В Британии обнаружили 30 случаев тромбозов после 18 миллионов прививок AstraZeneca

Пятница, 2 апреля 2021, 06:58
В Британии обнаружили 30 случаев тромбозов после 18 миллионов прививок AstraZeneca

В Великобритании агентство по регулированию лекарственных средств и медицинских изделий сообщило, что выявило 30 случаев тромбозов у пациентов после прививок вакциной AstraZeneca против COVID-19.

Источник: отчет Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency UK 

Детали: Отчет от 1 апреля содержит информацию о реакциях на вакцины Pfizer/BioNTech и AstraZeneca у британцев. 

В частности, до 24 марта включительно агентство получило 22 сообщения о тромбозе венозного синуса головного мозга и 8 сообщений о других тромбозах с низким уровнем тромбоцитов из общего числа 18,1 миллиона доз вакцины AstraZeneca.

Таких сообщений о вакцине Pfizer не поступало. 

В агентстве на основании постоянного мониторинга отмечают, что "преимущества вакцин против COVID-19 по-прежнему перевешивают любые риски, и вам следует продолжать получать вакцину, когда вам предложат".

Этому предшествовало: Фармацевтическая компания AstraZeneca не нашла доказательств образования тромбов от их вакцины.

Во Всемирной организации здравоохранения заявили об отсутствии задокументированных смертей вследствие прививок вакциной AstraZeneca, а также связи между препаратом и образованием тромбов.

Европейское агентство по лекарственным средствам не подтвердило связь случаев тромбоза с вакцинацией от COVID-19 вакциной AstraZeneca (Covishield).

Предыстория:

  • AstraZeneca в марте сократила прогноз поставок вакцин против COVID-19 в Европейский Союз в первом квартале примерно до 30 миллионов доз - треть своих контрактных обязательств и снижение на 25% от обязательств, сделанных в прошлом месяце.
  • Германия с 31 марта на национальном уровне приостановила использование вакцины от коронавируса Oxford / AstraZeneca для людей в возрасте до 60 лет.
  • Немецкие эксперты заявляют, что люди моложе 60 лет не должны получать вторую дозу вакцины AstraZeneca.

Читайте также: Паника вокруг AstraZeneca: почему страны ЕС отказываются от вакцины

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Темы: Великобританиякоронавирусвакцинацияздоровьемедицина
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