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В Британии обнаружили 30 случаев тромбозов после прививок вакциной AstraZeneca

Пятница, 2 апреля 2021, 06:58

В Великобритании агентство по регулированию лекарственных средств и медицинских изделий сообщило, что выявило 30 случаев тромбозов у пациентов после прививок вакциной AstraZeneca.

Источник: Интерфакс

Детали: В четверг медицинский регулятор добавил 22 сообщение о тромбоз церебральных венозных синусов головного мозга и восемь сообщений о других случаях, связанных с тромбозами после прививок.

В целом по стране введено 18,1 млн доз препарата AstraZeneca.

В то же время, как заявил агентство, оно не получало подобных сообщений после использования вакцины, произведенной BioNTech SE и Pfizer Inc.

Предыстория:

  • AstraZeneca в марте сократила прогноз поставок вакцин против COVID-19 в Европейский Союз в первом квартале примерно до 30 миллионов доз - треть своих контрактных обязательств и снижение на 25% от обязательств, сделанных в прошлом месяце.
  • Германия с 31 марта на национальном уровне приостановила использование вакцины от коронавируса Oxford / AstraZeneca для людей в возрасте до 60 лет.
  • Немецкие эксперты заявляют, что люди моложе 60 лет не должны получать вторую дозу вакцины AstraZeneca.

Читайте подробнее: Паника вокруг AstraZeneca: почему страны ЕС отказываются от вакцины

Темы: Британиякоронавирусвакцинация


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