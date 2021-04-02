В Великобритании агентство по регулированию лекарственных средств и медицинских изделий сообщило, что выявило 30 случаев тромбозов у пациентов после прививок вакциной AstraZeneca.

Источник: Интерфакс

Детали: В четверг медицинский регулятор добавил 22 сообщение о тромбоз церебральных венозных синусов головного мозга и восемь сообщений о других случаях, связанных с тромбозами после прививок.

В целом по стране введено 18,1 млн доз препарата AstraZeneca.

В то же время, как заявил агентство, оно не получало подобных сообщений после использования вакцины, произведенной BioNTech SE и Pfizer Inc.

Предыстория:

AstraZeneca в марте сократила прогноз поставок вакцин против COVID-19 в Европейский Союз в первом квартале примерно до 30 миллионов доз - треть своих контрактных обязательств и снижение на 25% от обязательств, сделанных в прошлом месяце.

Германия с 31 марта на национальном уровне приостановила использование вакцины от коронавируса Oxford / AstraZeneca для людей в возрасте до 60 лет.

Немецкие эксперты заявляют, что люди моложе 60 лет не должны получать вторую дозу вакцины AstraZeneca.

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