Из-за мутаций коронавируса Украину ожидают более сложные испытания – Радуцкий
Так называемый "британский" штамм коронавируса стал причиной самых высоких показатели смертности и заражения в Украине, однако в стране уже обнаружили еще более агрессивную мутацию заболевания.
Источник: председатель Комитета ВРУ по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий в Facebook
Прямая речь: "Украину ждут еще более сложные испытания из-за "южноафриканской" мутации коронавирусной болезни ...
Именно из-за "британского" вируса в стране установлен еще один антирекорд – только по официальным данным инфицировано почти 20 000 граждан. Это самый высокий показатель с начала пандемии. Критически высокие показатели госпитализации (более 5 тыс человек) и смертности (433)".
Детали: Радуцкий подтвердил, что "южноафриканский" штамм уже зарегистрирован в двух регионах Украины, "британский" – во всех. Последний увеличивает риск инфицироваться на 50%, а умереть – на 60%.
В то же время, "южноафриканский" штамм является еще более опасным. Сейчас он циркулирует в 51 стране мира. По предварительным данным, он на 50% более агрессивен, чем "британский" штамм. Уровень летальности больных этой мутацией также увеличивается на 50%. Указанный штамм чаще поражает молодых людей и инфицирует повторно тех, кто уже переболел.
"Южноафриканский" штамм также влияет на эффективность вакцин от коронавируса. В некоторых случаях на целых 30%.
Радуцкий считает, что Украина должна принимать более радикальные шаги для борьбы с коронавирусом.
Что предшествовало: Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в двух областях обнаружили новый "южноафриканский" штамм COVID-19.
Знать больше: COVID-19 в Украине и в мире - динамика пандемии в инфографике УП
Напомним:
- За сутки 1 апреля в Украине зафиксировали 19 893 новых случая коронавирусной болезни COVID-19, госпитализировали 5 040 человек, умерли 433 больных, выздоровели 10 287 человек.
- Это третий подряд антирекорд летальных случаев вследствие коронавируса (в предыдущие два дня было 407 жертв и 421 умерший за сутки), а также максимум новых случаев за все время пандемии (предыдущий – 18 132 за 25 марта).