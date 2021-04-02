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Из-за мутаций коронавируса Украину ожидают более сложные испытания – Радуцкий

Пятница, 2 апреля 2021, 16:25
Из-за мутаций коронавируса Украину ожидают более сложные испытания – Радуцкий

Так называемый "британский" штамм коронавируса стал причиной самых высоких показатели смертности и заражения в Украине, однако в стране уже обнаружили еще более агрессивную мутацию заболевания.

Источник: председатель Комитета ВРУ по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий в Facebook

Прямая речь: "Украину ждут еще более сложные испытания из-за "южноафриканской" мутации коронавирусной болезни ...

Именно из-за "британского" вируса в стране установлен еще один антирекорд – только по официальным данным инфицировано почти 20 000 граждан. Это самый высокий показатель с начала пандемии. Критически высокие показатели госпитализации (более 5 тыс человек) и смертности (433)".

Детали: Радуцкий подтвердил, что "южноафриканский" штамм уже зарегистрирован в двух регионах Украины, "британский" – во всех. Последний увеличивает риск инфицироваться на 50%, а умереть – на 60%.

В то же время, "южноафриканский" штамм является еще более опасным. Сейчас он циркулирует в 51 стране мира. По предварительным данным, он на 50% более агрессивен, чем "британский" штамм. Уровень летальности больных этой мутацией также увеличивается на 50%. Указанный штамм чаще поражает молодых людей и инфицирует повторно тех, кто уже переболел.

"Южноафриканский" штамм также влияет на эффективность вакцин от коронавируса. В некоторых случаях на целых 30%.

Радуцкий считает, что Украина должна принимать более радикальные шаги для борьбы с коронавирусом.

Что предшествовало: Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в двух областях обнаружили новый "южноафриканский" штамм COVID-19.

Знать больше: COVID-19 в Украине и в мире - динамика пандемии в инфографике УП

Напомним:

  • За сутки 1 апреля в Украине зафиксировали 19 893 новых случая коронавирусной болезни COVID-19, госпитализировали 5 040 человек, умерли 433 больных, выздоровели 10 287 человек.
  • Это третий подряд антирекорд летальных случаев вследствие коронавируса (в предыдущие два дня было 407 жертв и 421 умерший за сутки), а также максимум новых случаев за все время пандемии (предыдущий – 18 132 за 25 марта).

Украинская правда

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Темы: коронавирус
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