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Кулеба рассказал главе МИД Британии об эскалации со стороны России

Пятница, 2 апреля 2021, 19:40

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал главе МИД Великобритании Доминику Раабу о военной эскалации на линии соприкосновения на Донбассе, которую осуществляет Россия.

Об этом в пятницу сообщила пресс-служба МИД, пишет "Европейская правда".

"Дмитрий Кулеба проинформировал собеседника о действиях Российской Федерации, которая осуществляет не только военную эскалацию на линии соприкосновения с временно оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей и в Крыму, но и ощутимую эскалацию дезинформации и российской пропаганды", - сообщили в МИД.

Кулеба отметил, что российская пропаганда не оставляет попыток навязать заблуждение о неких "якобы планах Украины осуществить какие-то военные действия или провокации".

"Это полная чушь. Украина никогда не стремилась и не стремится к эскалации, Украина всегда стремилась и стремится к миру", - сказал Кулеба.

По данным министерства, Рааб заверил Кулебу, что Лондон внимательно следит за действиями России.

"Он подтвердил, что Великобритания полностью солидарна с Украиной и выразил убеждение, что любая попытка России пойти на масштабную военную эскалацию иметь для нее тяжелые последствия", - отметили в МИД.

Стороны также обсудили усиленное политическое взаимодействие и взаимодействие в вопросах безопасности на фоне обострения Россией ситуации безопасности.

Напомним, на фоне напряженности на Востоке Украины президент США Джо Байден 2 апреля провел первую телефонную беседу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

В Белом доме заявили, что Байден подтвердил непоколебимую поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом длительной агрессии России в Донбассе и в Крыму.

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