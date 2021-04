Германия следит за ситуацией на российско-украинской границе

Глава МИД Германии Гайко Маас заявил, что Берлин внимательно следит за ситуацией на российско-украинской границе.

Об этом Маас сказал в беседе с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой в пятницу, сообщает "Европейская правда".

"Мы внимательно мониторим ситуацию на границе между Украиной и Россией. Мы согласны с Украиной, что деэскалация сейчас крайне важна, чтобы не подвергать риску прекращение огня", - цитирует МИД Германии главу министерства Гайко Мааса в Twitter.

📞 – We are closely monitoring the situation at the border between 🇺🇦 and 🇷🇺. We agree with Ukraine that de-escalation is now crucial, in order not to put at risk the ceasefire. - FM @HeikoMaas in a call with his 🇺🇦 counterpart @DmytroKuleba today