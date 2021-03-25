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Адвокаты Навального бьют тревогу из-за ухудшения его здоровья

Четверг, 25 марта 2021, 17:05
Адвокаты Навального бьют тревогу из-за ухудшения его здоровья

Адвокаты российского оппозиционера Алексея Навального сообщили, что его обследовали, но о диагнозе и необходимом лечении пока не сообщили, а состояние называют "крайне неблагополучным"

Источник: российский "Интерфакс" со ссылкой на адвоката Навального Вадима Кобзева, "Дождь" со ссылкой на адвоката Ольгу Михайлову

Прямая речь Кобзева: "В прошлую пятницу его осматривал тюремный невролог, диагноз и результаты обследования до сих пор неизвестны.

Детали: Кобзев отметил, что состояние Навального осложняется тем, что "восемь раз за ночь его будят для "профилактического учета". По словам защитника, Навальный получает обезболивающие.

В свою очередь, соратники Навального опубликовали его заявление на имя начальника колонии, директора ФСИН и генерального прокурора, в котором он просит обеспечить доступ к нему указанного им врача и получение необходимого лечения.

Михайлова рассказала, что Навальному сделали МРТ, но не сообщили ни диагноз, ни план лечения.

Прямая речь Михайловой: "Состояние здоровья у него, конечно, на мой взгляд, крайне неблагополучное, поскольку он испытывает сильные боли в спине, в правой ноге. Голень у него отнимается, нога недееспособна, то есть одна нога у него практически не действует, то есть он не может ни присесть на нее, ничего.

Правая нога в ужасном состоянии на самом деле".

Напомним: 24 марта стало известно, что Навальный в тюрьме испытывает сильные боли в спине и не может наступить на ногу.

Предыстория:

  • Алексея Навального, который пытается разоблачать представителей российской власти и не раз находился под арестом, отравили в РФ препаратом "Новичок". 20 августа он потерял сознание в самолете, попал в реанимацию, затем впал в кому. Из России его перевезли в Германию.
  • Навального задержали 17 января, сразу после прилета из Германии, где он лечился после отравления.
  • 3 февраля российский суд приговорил Навального к 3,5 годам исправительной колонии общего режима.
  • 28 февраля его перевезли в исправительной колонии во Владимирской области.

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Темы: НавальныйРосcия
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