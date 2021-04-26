Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Взрыв на Позняках: объявлено подозрение 5 служащим "Киевгаз"

Понедельник, 26 апреля 2021, 16:05

В уголовном деле о взрыве в жилом доме на Позняках, произошедшего в июне 2020 года, правоохранители сообщили о подозрении пяти должностным лицам АО "Киевгаз".

Источник: Киевская городская прокуратура

Детали: 26 апреля по результатам расследования первому заместителю председателя правления АО "Киевгаз", трем главным инженерам управлений эксплуатации газового хозяйства и начальнику службы охраны труда АО "Киевгаз" сообщено о подозрении в нарушении правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью на предприятии, лицом которое обязано их соблюдать, повлекшее гибель людей.

 

Согласно заключению комплексной судебной экспертизы должностные лица АО "Киевгаз" при осуществлении поверки бытовых счетчиков газа в доме по ул. Соломии Крушельницкой, 1, допустили нарушения требований ряда нормативно-правовых актов в части установления технологической перемычки (байпаса) во внутридомовой газопровод вместо снятого счетчика газа.

В результате нарушения вышеупомянутых норм законодательства 21 июня 2020 года произошел взрыв газа, который привел к обвалу конструкций десятиэтажного многоквартирного жилого дома, гибели 5 человек и травмированию 3 человек.

Кроме того, вследствие потери жилья жителям дома был причинен материальный ущерб на общую сумму более 53 млн грн.

Для вышеуказанных пятерых подозреваемых прокуратура будет просить суд о мере пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с обязанностью носить электронное средство контроля.

Указано также, что кроме этого, принимаются меры для заочного сообщения о подозрении еще одному лицу, которое с августа 2020 года находится на временно оккупированной территории Луганской области.

Что предшествовало: В июле 2020 года глава Нацполиции Игорь Клименко говорил, что полиция вот-вот получит результаты экспертиз в рамках расследования уголовного дела о взрыве дома в Дарницком районе Киева, после чего следствие сможет выдвинуть конкретные подозрения.

Предыстория:

  • 21 июня, в воскресное утро, в столице по улице Соломии Крушельницкой 1/5 (Позняки) произошел взрыв в многоэтажном жилом доме. В результате обрушения части дома погибли 5 человек, поисково-спасательные работы завершили 23 июня.
  • Прокуратура возбудила дело по ч. 2 ст. 270 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности при обращении с газом, что привело к тяжелым последствиям, гибели и травмированию людей).
  • Основная версия следствия, по словам заместителя главы МВД: взрыв мог произойти из-за несоблюдения технологий поверки счетчиков.
  • Поврежденный взрывом жилой дом в Дарницком районе столицы должны полностью демонтировать.

Узнать больше: "Из квартиры осталась я. И спасли попугая". Как разминулись со смертью жители панельки на Позняках"

Украинская правда
Темы: взрывКиевпрокуратура


powered by lun.ua
Главное сегодня

НАПК вызвало Рабиновича для объяснений

Зеленский: Все идет к тому, что встреча с Путиным будет

фото, видеоКива под присмотром "титушек" защитил кандидатскую: окончательное решение за МОН

Зеленский предлагает включить в "нормандский" формат США, Британию и Канаду

ОбновленоЧасть журналистов не пускали на защиту диссертации Киви

Зеленскому не важно, где именно будет встреча с Путиным

Все новости...
взрыв
Земан прокомментировал данные о причастности агентов ГРУ к взрывам на военных складах
Премьер Чехии не считает "актом гостероризма" взрывы, из-за которых выслали дипломатов РФ
Тракторист наехал на взрывчатку в прифронтовом селе на Донбассе
Последние новости
16:11
Разумков назначил два внеочередных заседания Рады
16:05
Взрыв на Позняках: объявлено подозрение 5 служащим "Киевгаз"
15:56
Меркель против уравнивания в правах людей с отрицательным тестом и вакцинированных – СМИ
15:52
Украина начала размещение 8-летних евробондов – СМИ
15:47
НАПК вызвало Рабиновича для объяснений
15:41
Два российских десантных корабля остались в Черном море после учений
15:37
Фото, ВидеоПротестующие против карантина в Николаеве прорвались в мэрию
15:23
"Рекордный" спиртзавод третий раз выставили на аукцион
15:06
В Киеве закрыли еще два ресторана, которые нарушали карантин
15:00
Глава МИД Ирана признал, что Тегеран лгал о сбитом самолете МАУ – NYT
Все новости...