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Взрыв на Позняках: объявлено подозрение 5 служащим "Киевгаз"

Понедельник, 26 апреля 2021, 16:05
Взрыв на Позняках: объявлено подозрение 5 служащим Киевгаз

В уголовном деле о взрыве в жилом доме на Позняках, произошедшего в июне 2020 года, правоохранители сообщили о подозрении пяти должностным лицам АО "Киевгаз".

Источник: Киевская городская прокуратура, пресс-секретарь ведомства Надежда Максимец в комментарии УП

Детали: 26 апреля по результатам расследования первому заместителю председателя правления АО "Киевгаз", трем главным инженерам управлений эксплуатации газового хозяйства и начальнику службы охраны труда АО "Киевгаз" сообщено о подозрении в нарушении правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью на предприятии, лицом которое обязано их соблюдать, повлекшее гибель людей.

 

Согласно заключению комплексной судебной экспертизы должностные лица АО "Киевгаз" при осуществлении поверки бытовых счетчиков газа в доме по ул. Соломии Крушельницкой, 1, допустили нарушения требований ряда нормативно-правовых актов в части установления технологической перемычки (байпаса) во внутридомовой газопровод вместо снятого счетчика газа.

В результате нарушения вышеупомянутых норм законодательства 21 июня 2020 года произошел взрыв газа, который привел к обвалу конструкций десятиэтажного многоквартирного жилого дома, гибели 5 человек и травмированию 3 человек.

Кроме того, вследствие потери жилья жителям дома был причинен материальный ущерб на общую сумму более 53 млн грн.

Для вышеуказанных пятерых подозреваемых прокуратура будет просить суд о мере пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с обязанностью носить электронное средство контроля.

Прямая речь Максимец: "Принимаются меры для заочного сообщения еще одной, уже бывшей сотруднице этой же компании, которая уволилась в августе 2020 года и по данным следствия в настоящее время находится на оккупированной территории Луганской области".

Дополнительно: Спикер прокуратуры также разъяснила "Украинской правде", что лица, которым объявлено подозрение, причастны к разработке, утверждению и внедрению инструкций, согласно которым на газопровод была установлена перемычка (байпас) вместо газового счетчика. В частности - подписью первого заместителя председателя правления АО "Киевгаз" эти инструкции были введены в действие.

У следствия есть вопросы к качеству этих перемычек - срок их действия истек еще в 2019 году (за год до трагедии -ред) - и вообще к качеству этого продукта.

Именно поэтому подозрения объявлены сейчас, объясняет Максимец: была сложная комплексная судебная экспертиза, которая установила причинно-следственную связь между действиями указанных служащих и наступлению таких последствий: эти изделия не должны были устанавливать вместо снятых счетчиков.

 

Что предшествовало: В июле 2020 года глава Нацполиции Игорь Клименко говорил, что полиция вот-вот получит результаты экспертиз в рамках расследования уголовного дела о взрыве дома в Дарницком районе Киева, после чего следствие сможет выдвинуть конкретные подозрения.

Предыстория:

  • 21 июня, в воскресное утро, в столице по улице Соломии Крушельницкой 1/5 (Позняки) произошел взрыв в многоэтажном жилом доме. В результате обрушения части дома погибли 5 человек, поисково-спасательные работы завершили 23 июня.
  • Прокуратура возбудила дело по ч. 2 ст. 270 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности при обращении с газом, что привело к тяжелым последствиям, гибели и травмированию людей).
  • Основная версия следствия, по словам заместителя главы МВД: взрыв мог произойти из-за несоблюдения технологий поверки счетчиков.
  • Поврежденный взрывом жилой дом в Дарницком районе столицы должны полностью демонтировать.

Узнать больше: "Из квартиры осталась я. И спасли попугая". Как разминулись со смертью жители панельки на Позняках"

Украинская правда

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Темы: взрывКиевпрокуратура
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