Угроза прямой агрессии РФ сохраняется: в Киеве начался оперативный сбор ВСУ
Под руководством главнокомандующего ВСУ генерал-полковника Руслана Хомчака в Киеве начался оперативно-стратегический сбор с руководящим составом Вооруженных Сил Украины.
Источник: управление по связям с общественностью ВСУ
Детали: Мероприятие проходит при участии высшего военно-политического руководства государства, представителей центральных органов власти и сил обороны, представителей вооруженных сил стран-членов НАТО и стран-партнеров и ведущих экспертов в области национальной безопасности.
Начальник Генштаба генерал-лейтенант Сергей Корнийчук отметил, что Россия как агрессор, имеет целью уничтожение украинской государственности, поэтому Украина стремится интегрироваться в структуры НАТО и подготовить свои войска, чтобы обеспечить свой суверенитет и территориальную целостность.
Прямая речь: "Кремль любой ценой готов помешать реализации этих планов, рассматривая факт превращения Украины в процветающую независимую европейскую страну как прямую угрозу своему существованию. Для достижения своих целей Россия начала новый виток эскалации конфликта на временно-оккупированных территориях Украины и сохраняется угроза прямой агрессии против нашего государства".
Детали: Оперативно-стратегический сбор как форма индивидуальной подготовки оперативного состава ВС Украины, направлен на углубление знаний участников по вопросам военного искусства, организации и проведения мероприятий подготовки войск (сил) с учетом военных угроз национальной безопасности Украины, обмена опытом с представителями вооруженных сил стран -партнеров, и тому подобное.
Участники сбора рассмотрят ситуацию с безопасностью в Украине и вокруг ее границ, обсудят ряд вопросов по планированию и применению сил обороны.
Предыстория:
- С марта ситуация на востоке Украины обострилась, а Россия начала накапливать войска вблизи границ Украины и в ее оккупированных частях. Запад призвал РФ к деэскалации.
- Украинская разведка, журналисты-расследователи и американский Белый дом заявляли, что с 2014 года - это самое большое военное присутствие российской армии у украинской границы.
- 20 апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов встретиться с российским президентом Владимиром Путиным "в любой точке украинского Донбасса", чтобы предотвратить войну и возобновить режим прекращения огня на востоке Украины.
- 22 апреля президент России Владимир Путин ответил на это отказом встречаться на Донбассе и говорить о шагах к миру без главарей ОРДЛО, а также заявил о готовности обсуждать украино-российские отношения в Москве.
- Министр обороны России Сергей Шойгу поручил командующим с 23 апреля начать отвод войск, которые скопились у границ с Украиной и в оккупированном Крыму.