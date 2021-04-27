Угроза прямой агрессии РФ сохраняется: в Киеве начался оперативный сбор ВСУ

Под руководством главнокомандующего ВСУ генерал-полковника Руслана Хомчака в Киеве начался оперативно-стратегический сбор с руководящим составом Вооруженных Сил Украины.

Источник: управление по связям с общественностью ВСУ

Детали: Мероприятие проходит при участии высшего военно-политического руководства государства, представителей центральных органов власти и сил обороны, представителей вооруженных сил стран-членов НАТО и стран-партнеров и ведущих экспертов в области национальной безопасности.

Начальник Генштаба генерал-лейтенант Сергей Корнийчук отметил, что Россия как агрессор, имеет целью уничтожение украинской государственности, поэтому Украина стремится интегрироваться в структуры НАТО и подготовить свои войска, чтобы обеспечить свой суверенитет и территориальную целостность.

Прямая речь: "Кремль любой ценой готов помешать реализации этих планов, рассматривая факт превращения Украины в процветающую независимую европейскую страну как прямую угрозу своему существованию. Для достижения своих целей Россия начала новый виток эскалации конфликта на временно-оккупированных территориях Украины и сохраняется угроза прямой агрессии против нашего государства".

Детали: Оперативно-стратегический сбор как форма индивидуальной подготовки оперативного состава ВС Украины, направлен на углубление знаний участников по вопросам военного искусства, организации и проведения мероприятий подготовки войск (сил) с учетом военных угроз национальной безопасности Украины, обмена опытом с представителями вооруженных сил стран -партнеров, и тому подобное.

Участники сбора рассмотрят ситуацию с безопасностью в Украине и вокруг ее границ, обсудят ряд вопросов по планированию и применению сил обороны.

Предыстория: