Загроза прямої агресії РФ зберігається: у Києві розпочався оперативний збір ЗСУ

Під керівництвом головнокомандувача ЗСУ генерал-полковника Руслана Хомчака у Києві розпочали оперативно-стратегічний збір з керівним складом Збройних Сил України.

Джерело: управління зв’язків з громадськістю ЗСУ

Деталі: Захід відбувається за участі вищого військово-політичного керівництва держави, представників центральних органів влади та сил оборони, представників збройних сил країн-членів НАТО та країн-партнерів й провідних експертів у галузі національної безпеки.

Начальник Генштабу генерал-лейтенант Сергій Корнійчук наголосив, що Росія, як агресор, має на меті знищення української державності, тому Україна прагне інтеграції в структури НАТО та підготувати свої війська, щоб забезпечити свій суверенітет і територіальну цілісність.

Пряма мова: "Кремль будь-якою ціною готовий перешкодити реалізації цих планів, розглядаючи факт перетворення України у процвітаючу незалежну європейську країну як пряму загрозу своєму існуванню. Для досягнення своїх цілей Росія розпочала новий виток ескалації конфлікту на тимчасово-окупованих територіях України та зберігається загроза прямої агресії проти нашої держави".

Деталі: Оперативно-стратегічний збір як форма індивідуальної підготовки оперативного складу ЗС України, спрямований на поглиблення знань його учасників із питань воєнного мистецтва, організації та проведення заходів підготовки військ (сил) з урахуванням воєнних загроз національній безпеці України, обміну досвідом з представниками збройних сил країн-партнерів, тощо.

Учасники збору розглянуть безпекову ситуацію в Україні та довкола її кордонів, обговорять низку питань щодо планування та застосування сил оборони.

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