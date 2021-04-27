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Загроза прямої агресії РФ зберігається: у Києві розпочався оперативний збір ЗСУ

Вівторок, 27 квітня 2021, 14:43
Загроза прямої агресії РФ зберігається: у Києві розпочався оперативний збір ЗСУ

Під керівництвом головнокомандувача ЗСУ генерал-полковника Руслана Хомчака у Києві розпочали оперативно-стратегічний збір з керівним складом Збройних Сил України.

Джерело: управління зв’язків з громадськістю ЗСУ

Деталі: Захід відбувається за участі вищого військово-політичного керівництва держави, представників центральних органів влади та сил оборони, представників збройних сил країн-членів НАТО та країн-партнерів й провідних експертів у галузі національної безпеки.

Начальник Генштабу генерал-лейтенант Сергій Корнійчук наголосив, що Росія, як агресор, має на меті знищення української державності, тому Україна прагне інтеграції в структури НАТО та підготувати свої війська, щоб забезпечити свій суверенітет і територіальну цілісність.

Пряма мова: "Кремль будь-якою ціною готовий перешкодити реалізації цих планів, розглядаючи факт перетворення України у процвітаючу незалежну європейську країну як пряму загрозу своєму існуванню. Для досягнення своїх цілей Росія розпочала новий виток ескалації конфлікту на тимчасово-окупованих територіях України та зберігається загроза прямої агресії проти нашої держави".

 

Деталі: Оперативно-стратегічний збір як форма індивідуальної підготовки оперативного складу ЗС України, спрямований на поглиблення знань його учасників із питань воєнного мистецтва, організації та проведення заходів підготовки військ (сил) з урахуванням воєнних загроз національній безпеці України, обміну досвідом з представниками збройних сил країн-партнерів, тощо.

Учасники збору розглянуть безпекову ситуацію в Україні та довкола її кордонів, обговорять низку питань щодо планування та застосування сил оборони.

Передісторія:

  • Із березня ситуація на сході України загострилася, а Росія почала накопичувати війська поблизу кордонів України та в її окупованих частинах. Захід закликав РФ до деескалації. 
  • Українська розвідка, журналісти-розслідувачі та американський Білий дім заявляли, що з 2014 року – це найбільша військова присутність російської армії біля українського кордону.
  • 20 квітня президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий зустрітись із російським президентом Володимиром Путіним "у будь-якій точці українського Донбасу", аби запобігти війні й поновити режим припинення вогню на сході України. 
  • 22 квітня президент Росії Володимир Путін відповів на це відмовою зустрічатися на Донбасі й говорити про кроки до миру без ватажків ОРДЛО, а також заявив про готовність обговорювати україно-російські відносини в Москві.
  • Міністр оборони Росії Сергій Шойгу доручив командувачам із 23 квітня починати відведення військ, які скупчилися біля кордонів з Україною і в окупованому Криму. За даними української розвідки, РФ не поспішає відводити війська від кордону.

Українська правда

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Теми: війнаарміяРосія
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