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"Украина - ценный партнер": Twitter командования НАТО опубликовал пост на украинском

Понедельник, 5 апреля 2021, 15:39

Объединенное командование сухопутных войск НАТО (LANDCOM) в своем Twitter опубликовало пост на украинском языке.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В сообщении напоминают, что Украина стала первой страной-партнером, которая приняла участие в Силах реагирования НАТО.

"Украина является ценным партнером Альянса как один из шести наших партнеров расширенных возможностей, и в настоящее время в штабе LANDCOM работает один украинский офицер", - говорится в сообщении также продублировано на английском языке.

К сообщению прикреплены четыре фотографии с украинскими военными на учениях НАТО.

Силы реагирования НАТО (NATO Response Force - NRF) были созданы странами-членами Североатлантического альянса в 2002 году и заменили союзное командование Европы Мобильными Силами. В NRF входят сухопутные войска, подразделения специального назначения, воздушных, морских сил.

Они находятся в постоянной боевой готовности и привлекаются в течение пяти дней к операциям по реагированию на кризисные ситуации по всему миру. Во время военных конфликтов Силы реагирования НАТО должны сдерживать вражеские силы до прибытия основной группировки в течение 30 дней.

В 2020 году одно из подразделений Сил специальных операций ВСУ уже получило соответствующее разрешение от представителей Альянса, а Украина стала первой страной, чье подразделение SOF вошло в состав Сил реагирования НАТО без членства в Альянсе.

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