В Дубае задержали 11 голых украинок

В Дубае задержали 40 человек за съемку видеоролика, в котором обнаженные девушки стоят на балконе одного из небоскребов города, среди задержанных – 11 украинок.

Источник: ВВС News Украина со ссылкой на МИД Украины, Радио Sputnik со ссылкой на генконсульство России

Дословно МИД: "3 апреля полиция Дубая задержала группу лиц в связи с нарушением норм общественной морали. По предварительной информации, среди задержанных – одиннадцать гражданок Украины".

Well @DXBMediaOffice @dubaimarinamall @Damac @DubaiPoliceHQ I guess we are open for business??? Year of Tolerance?? I am all for fun and sun but this just lowers Dubai standards #Dubai #UAE #DubaiMarina #MyHome pic.twitter.com/mGTpGtcl7E