В Дубае задержали 11 голых украинок
В Дубае задержали 40 человек за съемку видеоролика, в котором обнаженные девушки стоят на балконе одного из небоскребов города, среди задержанных – 11 украинок.
Источник: ВВС News Украина со ссылкой на МИД Украины, Радио Sputnik со ссылкой на генконсульство России
Дословно МИД: "3 апреля полиция Дубая задержала группу лиц в связи с нарушением норм общественной морали. По предварительной информации, среди задержанных – одиннадцать гражданок Украины".
Well @DXBMediaOffice @dubaimarinamall @Damac @DubaiPoliceHQ I guess we are open for business??? Year of Tolerance?? I am all for fun and sun but this just lowers Dubai standards #Dubai #UAE #DubaiMarina #MyHome pic.twitter.com/mGTpGtcl7E
— Mr Freeze (@UKFreezeBoY) April 3, 2021
Детали: Отмечается, что украинское консульство в Дубае взаимодействует с местными правоохранителями, чтобы обеспечить соблюдение прав украинок и выяснить все обстоятельства этого дела. 6 апреля украинский консул должен посетить задержанных.
По данным Радио Sputnik, также среди задержанных было 8 россиянок.
Отмечается, что задержанным девушкам грозит до 6 месяцев лишения свободы, организатору съемки – до 1,5 года.
Также задержанным девушкам грозит штраф в размере пяти тысяч дирхамов (около 1390 долларов) на каждую, организатору – 50 000 дирхамов (около 14 000 долларов).
В то же время в российском генконсульстве допустили, что власти Эмиратов могут помиловать задержанных девушек в связи с наступлением Рамадана.
Также СМИ сообщают, что среди задержанных есть белоруски.
Предыстория:
- Видеоролик, который стал поводом для задержаний, появился в соцсетях 3 апреля. В нем более десяти девушек позируют обнаженными на балконе высотного здания в курортном районе Дубай Марина.