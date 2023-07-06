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Парламент Болгарии поддержал членство Украины в НАТО после войны и "формулу мира"

"Европейская правда"Четверг, 6 июля 2023, 18:20

Народное собрание Болгарии в четверг, во время визита Владимира Зеленского, проголосовало за декларацию о поддержке членства Украины в Североатлантическом Альянсе после завершения войны.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на БНТ.

За декларацию о поддержке членства Украины в Альянсе проголосовали 157 болгарских депутатов, против – 57, которые представляют пророссийские партии "Возрождение" и Болгарскую социалистическую партию.

В документе от России требуют полностью и добровольно выйти из Украины для восстановления мира в Украине, немедленно прекратить ядерный шантаж и все действия, противоречащие Уставу ООН.

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Парламент Болгарии также поддерживает "формулу мира" Украины, целью которой является достижение длительного и справедливого мира, и предоставление ей политической, финансовой, гуманитарной, военной и технической поддержки до полного восстановления суверенитета в пределах международно признанных границ.

Болгарские парламентарии подтвердили полную поддержку политики открытых дверей НАТО и выразили ожидания, что правительство на саммите Альянса в Вильнюсе в июле этого года выразит поддержку членства Украины в НАТО, "как только на ее территории будет восстановлен мир".

"Парламент поддерживает начало процесса планирования и принятия конкретных параметров и временных рамок относительно членства Украины в Альянсе и расширения стратегических отношений", – отмечается в декларации.

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Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский в четверг прибыл с визитом в Болгарию. Лидеры обеих стран заключили совместную декларацию, которая стала 22-м документом, в котором говорится о поддержке членства Украины в НАТО.

Как сообщалось, Украина сформулировала два конкретных ожидания от грядущего саммита Североатлантического Альянса в Вильнюсе – относительно членства и гарантий безопасности – и до последнего будет настаивать на их утверждении.

Темы: БолгарияНАТОУкраинамир
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