Навальный жалуется на новые проблемы со здоровьем

Осужденный российский оппозиционер Алексей Навальный, который объявил голодовку, сообщил о сильном кашле, температуре, болях в спине и онемении ног.

Источник: Навальный в Instagram

Прямая речь: "Цитирую официальные данные с сегодняшнего замера температуры: "Навальный А.А., сильный кашель, температура 38,1".

Но есть и светлая сторона: говорят же "клин клином вышибают". Если у меня тубик, то может он прогонит боль в спине и онемение ног".

Детали: По словам оппозиционера, многих осужденных госпитализируют с туберкулезом. Кроме того, никаких санитарных условий в колонии не соблюдаются, а больные находятся рядом со здоровыми.

Навальный также говорит, что кормят их только кашей, похожей на клей, и испорченной картофелем. Он опроверг информацию российских СМИ, которые утверждают, что он находится в нормальных условиях.

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Что предшествовало: Российский оппозиционер Алексей Навальный, который сейчас сидит в тюрьме, объявил голодовку.

Предыстория: 24 марта стало известно, что Навальный в тюрьме испытывает сильные боли в спине и не может наступить на ногу. Адвокаты сообщили, что его состояние "крайне неблагополучно".

3 февраля российский суд приговорил Навального к 3,5 годам исправительной колонии общего режима. 28 февраля его перевезли в исправительную колонию во Владимирской области.