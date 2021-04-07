Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Венедиктова подписала подозрение брату Вовка

Среда, 7 апреля 2021, 11:46

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала уведомление о подозрении брату председателя Окружного админсуда Киева Павла Вовка Юрию Зонтову и еще одному адвокату, которого НАБУ задержало при получении взятки для последующей ее передачи судьям ОАСК.

Источник: Венедиктова в Facebook

Прямая речь: "Буквально час назад я подписала уведомление о подозрении двум горе-дельцам, которые называют себя адвокатами. Они оказывали, как им казалось, адвокатские услуги, однако по мнению детективов НАБУ и прокуроров САП, с которыми я полностью согласна, такая правовая помощь - прямая дорога на скамью подсудимых".

Детали: Как уточнили УП в Офисе генпрокурора, задержанным подписано подозрение в подстрекательстве к предоставлению неправомерной выгоды должностному лицу, которое занимает ответственное положение (ч.4 ст.27, ч.3 ст.369 УК Украины).

Венедиктова напомнила, что 6 апреля детективы и прокуроры задержали в порядке ст. 208 УПК Украины "на горячем" двух адвокатов при получении 100 тысяч долларов США с целью дальнейшей передачи этих средств судьям ОАСК. За эти деньги "адвокаты" обещали ликвидатору общества помочь вынести "удобное" судебное решение.

У одного из адвокатов, который является братом председателя ОАСК, во время проведения следственных действий были обнаружены и изъяты крупные суммы денежных средств: 80 тысяч долларов США (часть неправомерной выгоды), 3 миллиона 700 тысяч долларов США, 840 тысяч евро, 20 тысяч фунтов стерлингов , 230 тысяч гривен.

Предыстория:

  • 6 апреля Антикоррупционные органы сообщили, что разоблачили в получении $ 100 тысяч взятки двух адвокатов, которые обещали решить вопрос в судебном иске через скандального голову ОАСК Павла Вовка. По словам НАБУ один из них - "близкий родственник" Вовка.
  • По данным СМИ, это - брат Павла Вовка Юрий Зонтов.
  • Сам судья Вовк, который игнорирует повестки в суд по своему уголовному делу, заявил, что никакого отношения к обыскам ни он, ни ОАСК не имеет. Он назвал действия НАБУ "местью и провокацией".

Украинская правда
Темы: Павел Вовк НАБУОфис генпрокурора


powered by lun.ua
Главное сегодня

фотоМиллионы долларов, антиквариат и 100 шекелей: что нашло НАБУ у "посредников Вовка"

В НБУ рассчитывают на 2 транша от Международного валютного фонда

Новый максимум: 481 умерший от COVID за сутки, 5 587 госпитализированных

Украина 1-я в Европе по распространению COVID-19

Гибель 5-летнего ребенка на Донбассе: миссия ОБСЕ сообщила подробности

Зеленский уволил главу представительства при ЕС и еще 6 послов

Все новости...
Павел Вовк
Миллионы долларов, антиквариат и 100 шекелей: что нашло НАБУ у "посредников Вовка"
Вовк говорит, что привык к давлению НАБУ, а его брата использует "позорный коррупционер"
Антикорупционщики объяснили, на чем разоблачили брата Вовка
Последние новости
11:56
В Киеве из-за ВНО планируют изменить график обучения 11 классов
11:47
Украинские чиновники задекларировали биткоинов на 75 млрд грн – Федоров
11:46
Венедиктова подписала подозрение брату Вовка
11:46
В Киеве открыли онлайн-клуб для пап, которые хотят быть более осознанными родителями
11:41
Украина может дополнительно получить от МВФ почти $3 млрд
11:41
В НБУ ожидают перелома в динамике инфляции в августе-сентябре
11:39
инфографикаAmnesty International отчитались о системном нарушении прав человека в Украине в 2020 году
11:32
Сын Байдена назвал причину назначения в Burisma
11:19
Украина и МВФ могут заключить staff level agreement в ближайшие 2 месяца – Марченко
11:18
фотоМиллионы долларов, антиквариат и 100 шекелей: что нашло НАБУ у "посредников Вовка"
Все новости...