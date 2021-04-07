Венедиктова подписала подозрение брату Вовка

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала уведомление о подозрении брату председателя Окружного админсуда Киева Павла Вовка Юрию Зонтову и еще одному адвокату, которого НАБУ задержало при получении взятки для последующей ее передачи судьям ОАСК.

Источник: Венедиктова в Facebook

Прямая речь: "Буквально час назад я подписала уведомление о подозрении двум горе-дельцам, которые называют себя адвокатами. Они оказывали, как им казалось, адвокатские услуги, однако по мнению детективов НАБУ и прокуроров САП, с которыми я полностью согласна, такая правовая помощь - прямая дорога на скамью подсудимых".

Детали: Как уточнили УП в Офисе генпрокурора, задержанным подписано подозрение в подстрекательстве к предоставлению неправомерной выгоды должностному лицу, которое занимает ответственное положение (ч.4 ст.27, ч.3 ст.369 УК Украины).

Венедиктова напомнила, что 6 апреля детективы и прокуроры задержали в порядке ст. 208 УПК Украины "на горячем" двух адвокатов при получении 100 тысяч долларов США с целью дальнейшей передачи этих средств судьям ОАСК. За эти деньги "адвокаты" обещали ликвидатору общества помочь вынести "удобное" судебное решение.

У одного из адвокатов, который является братом председателя ОАСК, во время проведения следственных действий были обнаружены и изъяты крупные суммы денежных средств: 80 тысяч долларов США (часть неправомерной выгоды), 3 миллиона 700 тысяч долларов США, 840 тысяч евро, 20 тысяч фунтов стерлингов , 230 тысяч гривен.

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