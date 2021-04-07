Брата Вовка отстранили от работы в Службе внешней разведки

Брата председателя Окружного админсуда Киева Павла Вовка Юрия Зонтова отстранили от работы в Службе внешней разведки на время досудебного расследования.

Источник: пресс-служба СВРУ, журналист Юрий Бутусов в Facebook

Дословно СВРУ: "По информации в СМИ о причастности сотрудника СВРУ к коррупции. СВРУ способствует НАБУ в расследовании о причастности сотрудника службы к коррупционным проявлениям.

По предварительным результатам собственного расследования, его задержание не связано с деятельностью в должности СВРУ.

Отмечаем, что на период досудебного расследования фигурант отстранен от исполнения служебных обязанностей в разведывательном органе. Подчеркиваем, что в Службе действует нулевая толерантность к коррупции. Наша принципиальная позиция - бескомпромиссность и открытость в борьбе с ее проявлениями".

Детали: 6 апреля Бутусов сообщил, что НАБУ задержало на взятке в $ 100 тыс. родного брата председателя ОАСК Вовка: "Его зовут Юрий Зонтов, и он заявил, что является сотрудником Службы внешней разведки".

Журналист рассказывает, что родная фамилия Павла Вовка – Зонтов, Вовк - это фамилия его жены Светланы.

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