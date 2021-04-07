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Брата Вовка отстранили от работы в Службе внешней разведки

Среда, 7 апреля 2021, 14:34

Брата председателя Окружного админсуда Киева Павла Вовка Юрия Зонтова отстранили от работы в Службе внешней разведки на время досудебного расследования.

Источник: пресс-служба СВРУ, журналист Юрий Бутусов в Facebook

Дословно СВРУ: "По информации в СМИ о причастности сотрудника СВРУ к коррупции.  СВРУ способствует НАБУ в расследовании о причастности сотрудника службы к коррупционным проявлениям.

По предварительным результатам собственного расследования, его задержание не связано с деятельностью в должности СВРУ.

Отмечаем, что на период досудебного расследования фигурант отстранен от исполнения служебных обязанностей в разведывательном органе. Подчеркиваем, что в Службе действует нулевая толерантность к коррупции. Наша принципиальная позиция - бескомпромиссность и открытость в борьбе с ее проявлениями".

Детали: 6 апреля Бутусов сообщил, что НАБУ задержало на взятке в $ 100 тыс. родного брата председателя ОАСК Вовка: "Его зовут Юрий Зонтов, и он заявил, что является сотрудником Службы внешней разведки".

Журналист рассказывает, что родная фамилия Павла Вовка – Зонтов, Вовк - это фамилия его жены Светланы.

Предыстория:

  • 6 апреля Антикоррупционные органы сообщили, что разоблачили в получении $ 100 тысяч взятки двух адвокатов, которые обещали решить вопрос в судебном иске через скандального голову ОАСК Павла Вовка. По словам НАБУ один из них - "близкий родственник" Вовка.
  • По данным СМИ, это - брат Павла Вовка Юрий Зонтов.
  • Сам судья Вовк, который игнорирует повестки в суд по своему уголовному делу, заявил, что никакого отношения к обыскам ни он, ни ОАСК не имеет. Он назвал действия НАБУ"местью и провокацией".
  • Генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала уведомление о подозрении Зонтову и еще одному адвокату, которого НАБУ задержало при получении взятки для последующей ее передачи судьям ОАСК.

Украинская правда
Темы: Павел Вовк разведкаНАБУкоррупция


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