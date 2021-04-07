Тюрьма за ложь в декларациях: "слуга народа" сфальсифицировал решение комитета – ЦПК

Центр противодействия коррупции заявляет, что депутат от "Слуги народа" и председатель правоохранительного комитета Верховной Рады Денис Монастырский сфальсифицировал решение комитета по законопроекту о тюрьме за ложь в декларациях.

Источник: ЦПК

Дословно: "4 марта ... Монастырский обратился с письмом к спикеру Дмитрию Разумкову с просьбой отправить законопроект 4651 (которым усиливается ответственность за ложь в декларации), в Венецианскую комиссию для получения их экспертного заключения. Однако такого решения профильный комитет по законопроекту не принимал. Таким образом депутаты пытаются затянуть с усилением ответственности за ложь в декларациях".

Детали: Монастырский писал, что "на заседании 3 марта (протокол №62) Комитет по вопросам правоохранительной деятельности рассмотрел указанный законопроект и решил рекомендовать ВР принять его в первом чтении и рекомендовать председателю ВР обратиться к Венецианской комиссии с просьбой предоставить экспертное заключение относительно этого законопроекта".

После этого письма, 12 марта Разумков обратился к президенту Венецианской комиссии с просьбой предоставить экспертное заключение по этому законопроекту.

Но ЦПК отмечает, что на заседании правоохранительного комитета 3 марта вопрос о направлении законопроекта 4651 в Венецианскую комиссию на голосование не ставился.

По мнению эксперта ЦПК Антона Марчука, Монастырский и Разумков "сделали все, чтобы не рассмотреть этот законопроект до окончания периода декларирования за 2020 год".

ЦПК отмечает, что на заседании 3 марта обсуждали три законопроекта относительно лжи в декларации, но ни по одному из не ставился на голосование вопрос о направлении в Венецианскую комиссию.

Для справки: Законопроект 4651 предусматривает возобновление наказания в виде заключения за ложь в декларации, которое ранее отменил Конституционный суд.

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