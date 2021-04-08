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Ребенок, который подорвался на Донбассе, нашел взрывчатку во дворе – Арестович

Четверг, 8 апреля 2021, 12:12
Ребенок, который подорвался на Донбассе, нашел взрывчатку во дворе – Арестович

По версии украинской делегации в Трехсторонней контактной группе 5-летний ребенок на Донбассе погиб от взрывного устройства, нашла во дворе

Источник: пресс-секретарь украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович в эфире "Громадського радіо"

Прямая речь Арестовича: "По нашей версии, ребенок погиб от взрывного устройства, который нашел во дворе.

Это свидетельствует о том, что российская сторона мало того, что оккупировала нашу землю, она там разбрасывает опасные взрывные устройства, штатные или нештатные, из-за которых погибают граждане Украины, в том числе 5-летний ребенок".

Детали: Отмечается, что гибель ребенка и ранение гражданского человека будут обсуждать на заседании ТКГ 13-14 апреля.

Предыстория:

  • Поддерживаемые Россией боевики на Донбассе обвинили украинских военных в убийстве ребенка с помощью беспилотника.
  • Украинская сторона Общего центра по контролю и координации просила Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ проверить российский фейк о якобы убитом ребенке в поселке Александровское Донецкой области.
  • ОБСЕ пообщалась по телефону с бабушкой погибшего 5-летнего мальчика в селе Александровское.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ТКГДонбассоккупация
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