За адвоката, которого арестовали вместе с братом Вовка, внесли залог

За адвоката Юрия Донца, которого подозревают в получении $ 100 тысяч взятки совместно с братом председателя Окружного админсуда Юрием Зонтовым, внесли 2,95 миллиона гривен залога.

Источник: комментарий "Украинской правде" руководительницы отдела коммуникаций суда Олеси Чемерис

Детали: Чемерис подтвердила, что после обеда 9 апреля физическое лицо внесло за одного из подозреваемых (которому суд определил меньший залог) полную сумму залога - 2 миллиона 951 тысяч гривен".

Предыстория:

Утром 9 апреля суд отправил Донца под арест с возможностью внесения 2,95 миллиона гривен залога. А брата председателя Окружного админсуда Павла Вовка - Юрия зонтов - под стражу до 4 июня с альтернативой залога – 35 млн 185 тысяч гривен.

6 апреля антикоррупционные органы уличили в получении $ 100 тьсяч взятки двух адвокатов, которые обещали решить вопрос в судебном иске через голову ОАСК Павла Вовка.

Как стало известно, один из адвокатов - брат Вовка Юрий зонтов. Он является сотрудником Службы внешней разведки (на время досудебного расследования отстранен от должности).