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Словакия попросила Венгрию помочь проверить "Спутник V"

Пятница, 9 апреля 2021, 20:46

По просьбе Словакии Венгрия поможет протестировать российскую вакцину "Спутник V" после того, как Словацкий государственный институт заявил, что полученная партия российской вакцины отличается от той, которую рассматривают международные ученые и регуляторные органы.

О готовности помочь Словакии заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в пятницу в Будапеште после встречи со словацким вице-премьером Игорем Матовичем, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Teraz.sk.

Сийярто заявил, что Венгрия с удовольствием поможет Словакии в этом, поскольку она имеет мощность в международно аккредитованной лаборатории.

"Если мы можем способствовать вакцинации большего количества словаков и спасти жизни словаков, а успешная защита Словакии также поможет венгерском защите, почему бы и не помочь", - сказал Сийярто.

Словакия заказала в России 2 миллиона доз вакцины "Спутник V", из которых 200 000 прибыли 1 марта. Эта сделка вызвала политический кризис, тогдашний премьер-министр Матович не сообщил о запланированной покупке своим партнерам по коалиции. Матовичу пришлось уйти с поста премьера.

Между тем на этой неделе Словацкий государственный институт заявил, что не получил достаточно данных для оценки "Спутника V" в первой партии, и заявил, что полученные дозы отличаются от тех, которые рассматриваются международными учеными и регуляторными органами.

В ответ на это Москва обвинила словацкий институт в распространении "фейковых новостей" и призвала Словакию вернуть доставленные до сих пор дозы из-за "нарушения контракта".

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что если вакцина не нужна в Словакии, "обрадуются многие и многие страны, которые имеют активные заявки на нее. Что называется, другим странам больше достанется".

Между тем новый премьер Словакии Эдуард Хегер в пятницу попытался уладить спор с Россией, опубликовав на правительственном сайте "примирительное" заявление.

"В интересах защиты жизни и здоровья граждан премьер-министр Эдуард Хегер чрезвычайно заинтересован в массовой вакцинации граждан, что является условием получения коллективного иммунитета. Он также осознает заинтересованность граждан в вакцинации вакциной "Спутник V". Поэтому государство обязано предоставить эту вакцину в необходимом количестве и качестве", - говорится в заявлении на официальном сайте правительства Словакии.

Как известно, Венгрия стала первым государством ЕС, которое одобрило использование "Спутника V" на своей территории и сейчас активно делает прививки российским препаратом.

Темы: Спутник VСловакияВенгриявакцинация


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