Марш в честь СС "Галичина" был заявлен как марш вышиванок – КГГА
В КГГА заявили, что марш, который состоялся в Киеве 28 апреля, был заявлен не как акция ко дню создания дивизии СС "Галичина", а как патриотический марш вышиванок.
Источник: КГГА
Детали: Вместе с тем, в КГГА подчеркнули, что городская власть не дает разрешений, не согласовывает и не может запретить проведение мирных акций и собраний, гарантированное гражданам Конституцией Украины.
Согласно процедуре, организаторы ставят в известность городские власти и правоохранителей о проведении той или иной акции.
Дословно: "А те, кто заявляет о том, что город якобы должен был запретить марш – либо не компетентны и не знают Конституции и законов Украины, либо сознательно манипулируют. Поскольку должны знать, что город не имеет таких полномочий и механизмов".
Больше деталей: В КГГА подчеркнули, что общественный порядок во время массовых акций обеспечивают правоохранители. Так же правоохранительные органы расследуют и могут привлечь к ответственности граждан, нарушающих закон.
Вместе с тем, в КГГА отметили, что "пропаганде тоталитарных режимов не может быть никакого оправдания, даже если кто-то пытается прикрыться вышивками".
Что предшествовало: Киевские полицейские составили админпротокол в отношении мужчины, который использовал нацистское приветствие во время марша в честь годовщины создания дивизии СС "Галичина".
Кроме того, следователи начали уголовное производство по ч. 1 ст. 436-1 (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов) Уголовного кодекса Украины.
Предыстория:
- 28 апреля в центре Киева прошел марш в честь дивизии СС "Галичина", в котором участвовали внуки ветеранов дивизии СС "Галичина", представители Общества будущего, Правого сектора, ВО "Свобода", союза ветеранов АТО, инициативы Ukrainian military Honor.
- 23 сентября 2020 года Шестой апелляционный административный суд принял решение, что символика дивизии СС "Галичина" не относится к нацистской.
- Прославление войск СС недопустимо для европейской страны, заявил глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович после марша в честь СС "Галичина" в Киеве.
- Нардепы фракции "Слуга народа" с трибуны парламента осудили марш в честь дивизии СС "Галичина", который состоялся в Киеве 28 апреля, и возмутились, почему власти города не запретили его. Также осудило акцию МИД.
- Офис президента осудил проведение марша и потребовал от полиции наказать всех виновных в нарушении закона, а от властей столицы – проверить систему согласования проведения массовых акций.
Справка: СС были парамилитарной организацией в составе вооруженных сил Германии накануне и во время Второй мировой войны. Штурмовые отряды Национал-социалистической немецкой рабочей партии (Schutzstaffel der NSDAP) появились в 1921 году, в 1925 году они стали защитными отрядами, в 1934 году – отдельной организацией, а в 1939-1945 годах СС (Waffen-SS) фукнционировали как военный подразделение и участвовали в Холокосте.
14-я дивизия войск СС "Галичина" входила в состав войск Ваффен-СС Германии в 1943-1945 годах.
Вступая в ряды немецких вооруженных сил, украинцы рассчитывали на то, что получат от немцев военную подготовку и оружие, необходимые для борьбы за независимую Украину.
Параллельно действовала Украинская повстанческая армия (УПА).
СС "Галичина" в апреле 1945 года превратили в 1-ю украинскую дивизию Украинской национальной армии (УНА).
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