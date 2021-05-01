Марш в честь СС "Галичина" был заявлен как марш вышиванок – КГГА

В КГГА заявили, что марш, который состоялся в Киеве 28 апреля, был заявлен не как акция ко дню создания дивизии СС "Галичина", а как патриотический марш вышиванок.

Источник: КГГА

Детали: Вместе с тем, в КГГА подчеркнули, что городская власть не дает разрешений, не согласовывает и не может запретить проведение мирных акций и собраний, гарантированное гражданам Конституцией Украины.

Согласно процедуре, организаторы ставят в известность городские власти и правоохранителей о проведении той или иной акции.

Дословно: "А те, кто заявляет о том, что город якобы должен был запретить марш – либо не компетентны и не знают Конституции и законов Украины, либо сознательно манипулируют. Поскольку должны знать, что город не имеет таких полномочий и механизмов".

Больше деталей: В КГГА подчеркнули, что общественный порядок во время массовых акций обеспечивают правоохранители. Так же правоохранительные органы расследуют и могут привлечь к ответственности граждан, нарушающих закон.

Вместе с тем, в КГГА отметили, что "пропаганде тоталитарных режимов не может быть никакого оправдания, даже если кто-то пытается прикрыться вышивками".

Что предшествовало: Киевские полицейские составили админпротокол в отношении мужчины, который использовал нацистское приветствие во время марша в честь годовщины создания дивизии СС "Галичина".

Кроме того, следователи начали уголовное производство по ч. 1 ст. 436-1 (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов) Уголовного кодекса Украины.

Предыстория:

28 апреля в центре Киева прошел марш в честь дивизии СС "Галичина", в котором участвовали внуки ветеранов дивизии СС "Галичина", представители Общества будущего, Правого сектора, ВО "Свобода", союза ветеранов АТО, инициативы Ukrainian military Honor.

23 сентября 2020 года Шестой апелляционный административный суд принял решение, что символика дивизии СС "Галичина" не относится к нацистской.

Прославление войск СС недопустимо для европейской страны, заявил глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович после марша в честь СС "Галичина" в Киеве.

Нардепы фракции "Слуга народа" с трибуны парламента осудили марш в честь дивизии СС "Галичина", который состоялся в Киеве 28 апреля, и возмутились, почему власти города не запретили его. Также осудило акцию МИД.

Офис президента осудил проведение марша и потребовал от полиции наказать всех виновных в нарушении закона, а от властей столицы – проверить систему согласования проведения массовых акций.

Справка: СС были парамилитарной организацией в составе вооруженных сил Германии накануне и во время Второй мировой войны. Штурмовые отряды Национал-социалистической немецкой рабочей партии (Schutzstaffel der NSDAP) появились в 1921 году, в 1925 году они стали защитными отрядами, в 1934 году – отдельной организацией, а в 1939-1945 годах СС (Waffen-SS) фукнционировали как военный подразделение и участвовали в Холокосте.

14-я дивизия войск СС "Галичина" входила в состав войск Ваффен-СС Германии в 1943-1945 годах.

Вступая в ряды немецких вооруженных сил, украинцы рассчитывали на то, что получат от немцев военную подготовку и оружие, необходимые для борьбы за независимую Украину.

Параллельно действовала Украинская повстанческая армия (УПА).

СС "Галичина" в апреле 1945 года превратили в 1-ю украинскую дивизию Украинской национальной армии (УНА).

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