Появились спутниковые снимки последствий ударов ВСУ по аэродрому "Джанкой"
"Радио Свобода" опубликовала спутниковые снимки Planet Labs, на которых видны последствия ракетных ударов ВСУ по российскому военному аэродрому "Джанкой" во временно оккупированном Крыму в ночь на 30 апреля.
Источник: проект Радио Свобода "Схемы"
Наслідки ракетних ударів ЗСУ по російському військовому аеродрому "Джанкой" в тимчасово окупованому Криму в ніч на 30 квітня.
ВІДЕО: "Радіо Свобода" pic.twitter.com/u08d3algBpРеклама:— Українська правда ✌ (@ukrpravda_news) May 2, 2024
Детали: По данным журналистов, спутник зафиксировал повреждения военной техники на аэродроме - скорее всего, это была российская система противовоздушной обороны С-300/С-400, состоящая из пусковых установок и РЛС.
Расследователи предполагают, что во время атаки была поражена одна из установок С-300/С-400, состоящая из пусковых установок и РЛС. Другие установки, по мнению расследователей, были передислоцированы.
О том, что эта система там находилась, свидетельствует снимок за 27 апреля, добавляют журналисты "Схем".
Также издание приводит слова авиаэксперта Анатолия Храпчинского, который утверждает, что этот аэродром в Джанкое - одна из крупнейших баз для российских вертолетов, его также используют как военный транспортный узел, служащий для перемещения как техники и боеприпасов, так и личного состава.
Предыстория:
В ночь 30 апреля, по сообщениям местных жителей, в оккупированном Крыму, а именно в Симферополе, Гвардейском и Джанкое прогремели взрывы.