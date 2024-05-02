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Появились спутниковые снимки последствий ударов ВСУ по аэродрому "Джанкой"

Анастасия ПроцЧетверг, 2 мая 2024, 15:30
Появились спутниковые снимки последствий ударов ВСУ по аэродрому Джанкой
Фото: проект «Схемы»

"Радио Свобода" опубликовала спутниковые снимки Planet Labs, на которых видны последствия ракетных ударов ВСУ по российскому военному аэродрому "Джанкой" во временно оккупированном Крыму в ночь на 30 апреля.

Источник: проект Радио Свобода "Схемы"

Детали: По данным журналистов, спутник зафиксировал повреждения военной техники на аэродроме - скорее всего, это была российская система противовоздушной обороны С-300/С-400, состоящая из пусковых установок и РЛС.

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Расследователи предполагают, что во время атаки была поражена одна из установок С-300/С-400, состоящая из пусковых установок и РЛС. Другие установки, по мнению расследователей, были передислоцированы.

О том, что эта система там находилась, свидетельствует снимок за 27 апреля, добавляют журналисты "Схем".

Также издание приводит слова авиаэксперта Анатолия Храпчинского, который утверждает, что этот аэродром в Джанкое - одна из крупнейших баз для российских вертолетов, его также используют как военный транспортный узел, служащий для перемещения как техники и боеприпасов, так и личного состава.

Предыстория:

В ночь 30 апреля, по сообщениям местных жителей, в оккупированном Крыму, а именно в Симферополе, Гвардейском и Джанкое прогремели взрывы.

Темы: Крымвойна
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