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По Израилю выпустили 850 ракет: 5 погибших

Среда, 12 мая 2021, 09:56

Более 850 ракет были выпущены из Сектора Газа в сторону Израиля, еще 200 упали на прибрежной территории самого сектора.  

Источник: The Jerusalem Post

Дословно: "Несколько ракет попали прямо в здания и автомобили в Израиле, в результате чего погибли пять израильтян".

Детали: Среди погибших 52-летний мужчина и его 16-летняя дочь – ракета попала в их автомобиль в городе Лод рано утром в среду.

Две женщины были убиты в городе Ашкелоне днем 11 мая, а вечером еще одна женщина была убита ракетой, попавшей в город Ришон ле-Цион.

Армия оборони Израиля (ЦАХАЛ) в свою очередь заявила, что ликвидировала двух высокопоставленных лидеров ХАМАС – начальника отдела безопасности военной разведки ХАМАС Хасана Кауги и его заместителя Ваиля Иссу.

Эти двое находились в высотном здании. Армия Израиля заявляет, что предупредила мирных жителей и предоставила время для эвакуации из здания ХАМАС перед авиаударом.

Также ЦАХАЛ поразил еще около 500 ключевых объектов боевиков, включая дома трех высокопоставленных лидеров ХАМАС. Сообщают о "десятках убитых боевиков ХАМАС".

По данным Министерства здравоохранения Газы, погибло 35 человек, в том числе 12 детей и три женщины. Еще 233 человека получили ранения.

В общем с начала боевых действий в понедельник в сторону Израиля было выпущено около 1000 ракет. Более 100 ракет были выпущены по Тель-Авиву и столько же по городу Беэр-Шеве.

Предыстория:

  • Из Сектора Газа 10 мая был совершен ракетный обстрел юга Израиля, в некоторых населенных пунктах сработали сирены. Израиль открыл огонь в ответ.
  • Боевики из Сектора Газа 11 мая второй день запускали сотни ракет в сторону Израиля, на что в ответ получали авиаудары.

Темы: Израильбоевые действия


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