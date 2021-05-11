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Баканов: Козак скрывается в России, а Медведчука ищут в Украине

Вторник, 11 мая 2021, 18:52

Глава СБУ Иван Баканов сообщил, что нардеп "Оппозиционной платформы - За жизнь" Тарас Козак, которого подозревают в госизмене, скрывается в России, а председатель политсовета партии Виктор Медведчук - в Украине.

Источник: брифинг генпрокурора Ирины Венедиктов и главы СБУ Ивана Баканова

Прямая речь Баканова: "Если речь идет о господине Козаке он находится, по нашей информации, на территории Российской Федерации, возможно выезжал на отдых с РФ, но не планирует, к сожалению, возвращаться в Украину.

Что касается Виктора Медведчука, то устанавливается его местонахождение, но, по нашей информации, он находится в Украине. Он вернулся в Украину 8 мая и по нашей информации страны не покидал".

Детали: Генпрокурор уточнила, что пока места пребывания Медведчука силовики еще не установили.

Поскольку Медведчука найти не смогли, согласно закону, подозрение направили по последнему известному месту его жительства и по месту его работы - в Верховную Раду.

Темы: МедведчукВенедиктовагосизменаБаканов


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