Баканов: Козак скрывается в России, а Медведчука ищут в Украине
Глава СБУ Иван Баканов сообщил, что нардеп "Оппозиционной платформы - За жизнь" Тарас Козак, которого подозревают в госизмене, скрывается в России, а председатель политсовета партии Виктор Медведчук - в Украине.
Источник: брифинг генпрокурора Ирины Венедиктов и главы СБУ Ивана Баканова
Прямая речь Баканова: "Если речь идет о господине Козаке он находится, по нашей информации, на территории Российской Федерации, возможно выезжал на отдых с РФ, но не планирует, к сожалению, возвращаться в Украину.
Что касается Виктора Медведчука, то устанавливается его местонахождение, но, по нашей информации, он находится в Украине. Он вернулся в Украину 8 мая и по нашей информации страны не покидал".
Детали: Генпрокурор уточнила, что пока места пребывания Медведчука силовики еще не установили.
Поскольку Медведчука найти не смогли, согласно закону, подозрение направили по последнему известному месту его жительства и по месту его работы - в Верховную Раду.
Правоохранители подозревают Медведчука в деятельности, направленной на подрыв экономической безопасности Украины.
Также Баканов сообщил, что в 2020 году Медведчук через Козака передал России информацию о расположении скрытого подразделения ВСУ.
Предыстория:
- 11 мая стало известно, что генеральный прокурор Ирина Венедиктова сообщила, что подписала подозрение в госизмене Медведчуку и нардепу ОПЗЖ Тарасу Козаку.
- По ее данным, местонахождение Медведчука не установлено, а потому СБУ принимаются соответствующие меры к его установке и вручения ему ходатайства о содержании под стражей.
- Правоохранители подозревают, что Медведчук вступил в сговор с РФ для добычи нефти и газа в Черном море.