Израильская армия провела крупнейшую операцию в Газе: 160 самолетов и 450 ракет
Израильская армия с участием авиации, танков, артиллерийских и пехотных подразделений вдоль границы провела крупнейшую операцию против радикальной группировки ХАМАС в Секторе Газа.
Источник: Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Twitter, The times of Israel
Дословно ЦАХАЛ: "Цель: система туннелей "метро" ХАМАС в Газе. Операция 160 самолетов, танков, артиллерийских и пехотных подразделений вдоль границы. Мы поразили 150 целей и разрушили многокилометровую сеть "метро" ХАМАС".
The target: The Hamas ‘Metro’ tunnel system in Gaza.— Israel Defense Forces (@IDF) May 14, 2021
The operation: 160 aircraft, tanks, artillery and infantry units along the border.
We struck 150 targets and damaged many kilometers of the Hamas ‘Metro’ network. pic.twitter.com/otn7JKxB9c
Детали: Сообщается, что 160 самолетов в течение 40 минут сбросили 450 ракет на тоннели в северной части Газы, которые ХАМАС использует для укрытия и транспортировки.
По словам военных ЦАХАЛа, они все еще подсчитывают ущерб, нанесенный подземной инфраструктуре ХАМАС, и количество убитых боевиков.
Huge bombardment in the north and the east of #gaza strip , involving gunboats, fighter jets, and helicopters pic.twitter.com/6OkKCVO4Aa— Rushdi Abualouf (@Rushdibbc) May 13, 2021
Отмечается, что сухопутные войска в Сектор Газа не заходили, они остались на израильской стороне.
Всего в ходе этого удара выпустили около 500 снарядов, из них 50 танковых снарядов.
Палестинцы в Газе сообщили, что израильский удар длился более часа и привел к ряду жертв.
Министерство здравоохранения в секторе Газа в пятницу утром сообщило, что в общем погибли 115 палестинцев, 27 из которых – дети. The times of Israel отмечает, что эти обновленные цифры, вероятно, не включают всех погибших во время ночной атаки ЦАХАЛа.
Предыстория:
- С 10 мая между Израилем и Сектором Газа обострилось противостояние, продолжаются боевые действия. Они были вызваны событиями возле мечети Аль-Акса в Иерусалиме, где произошли столкновения между палестинцами и израильской полицией.
- Представитель ЦАХАЛа сообщил, что израильская армия начала наземную операцию против Сектора Газа. Однако позже Израиль заявил, что осуществляет атаку "в Секторе Газа", но непосредственно на земле Сектора Газа его войск нет.