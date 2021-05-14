Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Израильская армия провела крупнейшую с 2014 года операцию в Газе: 160 самолетов и 450 ракет

Пятница, 14 мая 2021, 11:50
Скриншот из видео ЦАХАЛа

Израильская армия с участием авиации, танков, артиллерийских и пехотных подразделений вдоль границы провела крупнейшую с 2014 года операцию против радикальной группировки ХАМАС в Секторе Газа.

Источник: Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Twitter, The times of Israel

Дословно ЦАХАЛ: "Цель: система туннелей "метро" ХАМАС в Газе. Операция 160 самолетов, танков, артиллерийских и пехотных подразделений вдоль границы. Мы поразили 150 целей и разрушили многокилометровую сеть "метро" ХАМАС".

Детали: Сообщается, что 160 самолетов в течение 40 минут сбросили 450 ракет на тоннели в северной части Газы, которые ХАМАС использует для укрытия и транспортировки. 

 
Подготовка самолетов к атаке 
Скриншот с видео 

По словам военных ЦАХАЛа, они все еще подсчитывают ущерб, нанесенный подземной инфраструктуре ХАМАС, и количество убитых боевиков.

Отмечается, что сухопутные войска в Сектор Газа не заходили, они остались на израильской стороне.

Всего в ходе этого удара выпустили около 500 снарядов, из них 50 танковых снарядов.

Палестинцы в Газе сообщили, что израильский удар длился более часа и привел к ряду жертв.

Министерство здравоохранения в секторе Газа в пятницу утром сообщило, что в общем погибли 115 палестинцев, 27 из которых – дети. The times of Israel отмечает, что эти обновленные цифры, вероятно, не включают всех погибших во время ночной атаки ЦАХАЛа.

Украинская правда
Темы: Израильбоевые действия


powered by lun.ua
Главное сегодня

Маркарова рассказала о подготовке встречи Зеленского и Байдена

COVID в Украине: 7,5 тысяч новых больных и почти 16 тысяч выздоровевших за сутки

Главные новости четверга и ночи: Медведчук, Израиль, Сектор Газа

Израиль отверг предложение перемирия — СМИ

Украина оказалась на втором месте в Европе по смертности от COVID-19

ЦАХАЛ изменил собственные заявления о наземных войсках в Секторе Газа

Все новости...
Израиль
По Германии прокатилась волна антиизраильских акций
Израиль отверг предложение перемирия — СМИ
ЦАХАЛ изменил собственные заявления о наземных войсках в Секторе Газа
Последние новости
11:56
На выходные погода порадует украинцев теплом
11:54
Ляшко заявил, что украинцы недостаточно занимаются спортом и это влияет на восстановление после COVID-19
11:50
видео Израильская армия провела крупнейшую с 2014 года операцию в Газе: 160 самолетов и 450 ракет
11:41
СНБО соберется в пятницу – СМИ
11:38
Перед судом предстанет участник "Народного Единства" в оккупированном Крыму
11:30
Полиция и "скорая" проведут эксперимент на Закарпатье, будут ловить нарушителей на дорогах
11:28
Депутаты разрешили застраивать Киев без генплана до 2024 года
11:25
Италия ускоряет кампанию вакцинации: будут прививать лиц от 40 лет
10:37
НАПК проверяет назначение Витренко главой "Нафтогаза"
10:26
видеоТатаров связан с членами комиссии, которая избирает главу САП – Схемы
Все новости...