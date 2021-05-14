Израильская армия с участием авиации, танков, артиллерийских и пехотных подразделений вдоль границы провела крупнейшую с 2014 года операцию против радикальной группировки ХАМАС в Секторе Газа.

Источник: Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Twitter, The times of Israel

Дословно ЦАХАЛ: "Цель: система туннелей "метро" ХАМАС в Газе. Операция 160 самолетов, танков, артиллерийских и пехотных подразделений вдоль границы. Мы поразили 150 целей и разрушили многокилометровую сеть "метро" ХАМАС".

The target: The Hamas ‘Metro’ tunnel system in Gaza.



The operation: 160 aircraft, tanks, artillery and infantry units along the border.



We struck 150 targets and damaged many kilometers of the Hamas ‘Metro’ network. pic.twitter.com/otn7JKxB9c — Israel Defense Forces (@IDF) May 14, 2021

Детали: Сообщается, что 160 самолетов в течение 40 минут сбросили 450 ракет на тоннели в северной части Газы, которые ХАМАС использует для укрытия и транспортировки.

Подготовка самолетов к атаке Скриншот с видео

По словам военных ЦАХАЛа, они все еще подсчитывают ущерб, нанесенный подземной инфраструктуре ХАМАС, и количество убитых боевиков.

Huge bombardment in the north and the east of #gaza strip , involving gunboats, fighter jets, and helicopters pic.twitter.com/6OkKCVO4Aa — Rushdi Abualouf (@Rushdibbc) May 13, 2021

Отмечается, что сухопутные войска в Сектор Газа не заходили, они остались на израильской стороне.

Всего в ходе этого удара выпустили около 500 снарядов, из них 50 танковых снарядов.

Палестинцы в Газе сообщили, что израильский удар длился более часа и привел к ряду жертв.

Министерство здравоохранения в секторе Газа в пятницу утром сообщило, что в общем погибли 115 палестинцев, 27 из которых – дети. The times of Israel отмечает, что эти обновленные цифры, вероятно, не включают всех погибших во время ночной атаки ЦАХАЛа.