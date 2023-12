Израильская армия с участием авиации, танков, артиллерийских и пехотных подразделений вдоль границы провела крупнейшую операцию против радикальной группировки ХАМАС в Секторе Газа.

Источник: Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Twitter, The times of Israel

Дословно ЦАХАЛ: "Цель: система туннелей "метро" ХАМАС в Газе. Операция 160 самолетов, танков, артиллерийских и пехотных подразделений вдоль границы. Мы поразили 150 целей и разрушили многокилометровую сеть "метро" ХАМАС".

The target: The Hamas ‘Metro’ tunnel system in Gaza.



The operation: 160 aircraft, tanks, artillery and infantry units along the border.



We struck 150 targets and damaged many kilometers of the Hamas ‘Metro’ network. pic.twitter.com/otn7JKxB9c