В МИД раскрыли детали подготовки к саммиту "Крымской платформы"

Информация о лидерах ведущих стран мира, которые примут участие в первом саммите "Крымской платформы", пока не будет разглашаться.

Источник: первая замминистра иностранных дел Украины Эмине Джапарова, которую цитирует Укринформ

Прямая речь: "Мы решили, что мы не будем эту информацию делать публичной. Потому что мы уже видим циничное заявление Российской Федерации о том, что "Крымская платформа" - это угроза их территориальной целостности. Сначала происходит оккупация нашей территории, а теперь нам рассказывают, что это угроза их территориальной целостности".

Детали: По ее словам, уже есть ряд подтверждений участия первых лиц государств в саммите, а для Украины ключевым моментом является то, чтобы это было присутствие на высшем уровне - речь идет о первых лицах государств - "Есть ряд подтверждений. Например, председатель Европейского Совета Шарль Мишель сказал о своем визите, о том, что он приедет на саммит. Но все остальные подтверждения мы пока предпочитаем держать в секрете".

Джапарова добавила, что эта информация безусловно будет обнародована ближе к началу саммита, а странами-участницами саммита будет принята декларация, проект которой еще разрабатывается.

Она подчеркнула, что "это очень кропотливая работа", поскольку под декларацией поставят подписи лидеры государств, тем самым страны возьмут на себя обязательства выполнять изложенные в ней положения: "Под каждым словом, под каждой запятой подписываются страны. Это становится не просто позицией Украины, это становится позицией этих стран. И конечно, страны очень внимательны к этим словам (в декларации - УП), потому что они несут в себе природу их политики, несут в себе обязательства".

Напомним:

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что в РФ действует группа, задачей которой является "завалить" саммит Крымской платформы.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским подчеркнул, что поддерживает Крымскую платформу.