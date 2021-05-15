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У МЗС розкрили деталі підготовки до саміту Кримської платформи

Субота, 15 травня 2021, 23:57
У МЗС розкрили деталі підготовки до саміту Кримської платформи

Інформація щодо лідерів провідних країн світу, які візьмуть участь в першому саміті "Кримської платформи", поки не буде розголошуватися.

Джерело: перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова, яку цитує Укрінформ

Пряма мова: "Ми вирішили, що ми не будемо цю інформацію робити публічною. Тому що ми вже бачимо цинічну заяву Російської Федерації про те, що "Кримська платформа" — це загроза їх територіальній цілісності. Спочатку відбувається окупація нашої території, а тепер нам розповідають, що це загроза їх територіальній цілісності".

Деталі: За її словами, вже є низка підтверджень участі перших осіб держав у саміті, а для України ключовим моментом є те, щоб це була присутність на найвищому рівні – йдеться про перших осіб держав - "Є низка підтверджень. Наприклад, голова Європейської Ради Шарль Мішель сказав про свій візит, про те, що він приїде на саміт. Але всі інші підтвердження ми поки вважаємо за краще тримати у секреті".

Джапарова додала, що ця інформація безумовно буде оприлюднена ближче до початку саміту, а країнами-учасницями саміту буде ухвалена декларація, проєкт якої ще розробляється.

Вона підкреслила, що "це дуже копітка робота", бо під декларацією поставлять підписи лідери держав, тим самим країни візьмуть на себе зобов'язання виконувати викладені в ній положення: "Під кожним словом, під кожною комою підписуються країни. Це стає не просто позицією України, це стає позицією цих країн. І звичайно, країни дуже уважні до цих слів (у декларації - УП), бо вони несуть в собі природу їхньої політики, несуть в собі зобов'язання".

Нагадаємо:

  • Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів, що у РФ діє група, завданням якої є "завалити" саміт Кримської платформи.
  • Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган під час зустрічі зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським наголосив, що підтримує Кримську платформу.

"Українська правда" у Threads

Теми: Кримська платформаокупаціяКримРосія
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