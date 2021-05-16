Армия Израиля атаковала дом командира батальона ХАМАС

Воздушные силы армии обороны Израиля атаковали дом командира батальона ХАМАС Халеда Манамары.

Источник: Укринформ, Армия обороны Израиля в Twitter

Дословно: "Авиация Армии обороны Израиля нанесла удар по дому командира батальона Аль-Фаркаин террористической организации ХАМАС Халеда Манамары".

מטוס קרב של צה"ל תקף לפני זמן קצר את ביתו של חאלד מנעמרה, מג"ד אלפרקעין בארגון הטרור חמאס, ששימש כתשתית צבאית של הארגון.

צה"ל ממשיך לתקוף בשעה זאת מטרות טרור ברצועת עזה pic.twitter.com/8ZHjfHLj9v — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) May 15, 2021

Кроме того, в воскресенье Израиль нанес авиаудар по военным складам центрального лагеря ХАМАС в Секторе Газа.

Предыстория:

Израильские военные сообщили, что нанесли удар с воздуха по дому Халиля аль-Хайи - одного из лидеров движения ХАМАС в Секторе Газа.

Напомним: