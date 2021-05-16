Армия Израиля атаковала дом командира батальона ХАМАС
Воздушные силы армии обороны Израиля атаковали дом командира батальона ХАМАС Халеда Манамары.
Источник: Укринформ, Армия обороны Израиля в Twitter
Дословно: "Авиация Армии обороны Израиля нанесла удар по дому командира батальона Аль-Фаркаин террористической организации ХАМАС Халеда Манамары".
מטוס קרב של צה"ל תקף לפני זמן קצר את ביתו של חאלד מנעמרה, מג"ד אלפרקעין בארגון הטרור חמאס, ששימש כתשתית צבאית של הארגון.
צה"ל ממשיך לתקוף בשעה זאת מטרות טרור ברצועת עזה pic.twitter.com/8ZHjfHLj9v
— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) May 15, 2021
Предыстория:
Израильские военные сообщили, что нанесли удар с воздуха по дому Халиля аль-Хайи - одного из лидеров движения ХАМАС в Секторе Газа.
Напомним:
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10 мая Сектор Газа обстрелял территорию Израиля и получил ответный огонь. После этого между Израилем и Сектором Газа начались активные боевые действия.
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Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху поговорил с президентом США Джо Байденом об эскалации конфликта с Сектором Газа.
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В Министерстве иностранных дел Украины ищут способ вернуть на родину украинцев, которые сейчас находятся в Секторе Газа, охваченном войной.