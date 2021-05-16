Армия Израиля атаковала дом командира батальона ХАМАС

Воздушные силы армии обороны Израиля атаковали дом командира батальона ХАМАС Халеда Манамары.

Источник: Укринформ, Армия обороны Израиля в Twitter

Дословно: "Авиация Армии обороны Израиля нанесла удар по дому командира батальона Аль-Фаркаин террористической организации ХАМАС Халеда Манамары".

Предыстория:

Израильские военные сообщили, что нанесли удар с воздуха по дому Халиля аль-Хайи - одного из лидеров движения ХАМАС в Секторе Газа.

Напомним:

10 мая Сектор Газа обстрелял территорию Израиля и получил ответный огонь. После этого между Израилем и Сектором Газа начались активные боевые действия.

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху поговорил с президентом США Джо Байденом об эскалации конфликта с Сектором Газа.