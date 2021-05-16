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Армия Израиля атаковала дом командира батальона ХАМАС

Воскресенье, 16 мая 2021, 02:56

Воздушные силы армии обороны Израиля атаковали дом командира батальона ХАМАС Халеда Манамары.

Источник: Укринформ, Армия обороны Израиля в Twitter

Дословно: "Авиация Армии обороны Израиля нанесла удар по дому командира батальона Аль-Фаркаин террористической организации ХАМАС Халеда Манамары".

Предыстория:

Израильские военные сообщили, что нанесли удар с воздуха по дому Халиля аль-Хайи - одного из лидеров движения ХАМАС в Секторе Газа.

Напомним:

  • 10 мая Сектор Газа обстрелял территорию Израиля и получил ответный огонь. После этого между Израилем и Сектором Газа начались активные боевые действия.

  • Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху поговорил с президентом США Джо Байденом об эскалации конфликта с Сектором Газа.

  • В Министерстве иностранных дел Украины ищут способ вернуть на родину украинцев, которые сейчас находятся в Секторе Газа, охваченном войной.

Темы: ИзраильСектор Газавойна


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