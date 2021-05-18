Мэр Киева Виталий Кличко считает, что правоохранители утром 18 мая приходили именно к нему, а не к его соседям, как они ему сообщили.

Источник: Кличко в Telegram

Прямая речь: "Друзья! "Детективные" события вокруг городских властей разворачиваются все абсурднее!

Сегодня утром, примерно в 7:00, когда я пошел на тренировку, в подъезд зашла группа вооруженных и в шлемах правоохранителей, которые находились там пока я тренировался. Когда я пришел домой, поднимаясь по лестнице, увидел группу правоохранителей...

На мой вопрос что происходит, они ответили, что пришли якобы в квартиру двумя этажами ниже моей. Якобы эта квартира сдается, и у них вопросы к арендаторам. Но... Камера, установленная ​​на моем этаже, зафиксировала, что эти люди поднимались на мой этаж и звонили и стучали в дверь моей квартиры. Ошибка? Я не думаю".

Фото kiev.klichko.org

Детали: Кличко добавил, что "беспрецедентное давление на городскую власть продолжается" и что "такого не было даже во времена Януковича".

Фото kiev.klichko.org

Мэр также заверил, что "за такие незаконные действия и режиссерам, и исполнителям придется отвечать по закону".

Фото kiev.klichko.org

Что было раньше: Утром 18 мая около 20 правоохранителей пришли в дом по улице Богдана Хмельницкого, где живет мэр Киева Виталий Кличко. Сначала источники УП сообщали, что правоохранители пришли к Кличко. Позже сам мэр подтвердил, что правоохранители приходили в его дом, но отметил, что не к нему, а в квартиру этажом ниже.

Фото kiev.klichko.org

Служба безопасности Украины сообщила УП, что проводит обыски в доме, где проживает мэр Виталий Кличко, но к главе столицы эти следственные действия не имеют отношения.

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