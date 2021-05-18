Кличко настаивает, что силовики приходили именно к нему
Мэр Киева Виталий Кличко считает, что правоохранители утром 18 мая приходили именно к нему, а не к его соседям, как они ему сообщили.
Источник: Кличко в Telegram
Прямая речь: "Друзья! "Детективные" события вокруг городских властей разворачиваются все абсурднее!
Сегодня утром, примерно в 7:00, когда я пошел на тренировку, в подъезд зашла группа вооруженных и в шлемах правоохранителей, которые находились там пока я тренировался. Когда я пришел домой, поднимаясь по лестнице, увидел группу правоохранителей...
На мой вопрос что происходит, они ответили, что пришли якобы в квартиру двумя этажами ниже моей. Якобы эта квартира сдается, и у них вопросы к арендаторам. Но... Камера, установленная на моем этаже, зафиксировала, что эти люди поднимались на мой этаж и звонили и стучали в дверь моей квартиры. Ошибка? Я не думаю".
Детали: Кличко добавил, что "беспрецедентное давление на городскую власть продолжается" и что "такого не было даже во времена Януковича".
Мэр также заверил, что "за такие незаконные действия и режиссерам, и исполнителям придется отвечать по закону".
Что было раньше: Утром 18 мая около 20 правоохранителей пришли в дом по улице Богдана Хмельницкого, где живет мэр Киева Виталий Кличко. Сначала источники УП сообщали, что правоохранители пришли к Кличко. Позже сам мэр подтвердил, что правоохранители приходили в его дом, но отметил, что не к нему, а в квартиру этажом ниже.
Служба безопасности Украины сообщила УП, что проводит обыски в доме, где проживает мэр Виталий Кличко, но к главе столицы эти следственные действия не имеют отношения.
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Один день с Виталием Кличко. Горячая вода, парковки, мост, боксеры-чемпионы и прием в АП
Предыстория:
- 11 мая столичные прокуроры заявили, что совместно с Государственной фискальной службой, Национальной полицией и Службой безопасности Украины проводят масштабную работу по разоблачению коррупционных схем завладения средствами столичного и государственного бюджетов.
- По состоянию на 13 мая на территории города Киева в служебных помещениях коммунальных предприятий, департаментов КГГА, в офисах подрядных структур, а также по месту жительства фигурантов уголовных производств провели более 60 обысков. По результатам проведенных следственных действий вручили уведомлениея о подозрении 11 лицам.
- Относительно обвинений главы столицы Виталия Кличко, который назвал обыски на коммунальных предприятиях города давлением на столичную власть и лично на него, в прокуратуре подчеркнули, что действуют согласно законодательству, в интересах государства, и заверили, что в этом нет никакой политики.
- В Офисе президента заверили, что обвинения мэра Киева Виталия Кличко о давлении на столичную власть, безосновательны, а правоохранители провели работу и разоблачили коррупцию.
- 16 мая Кличко потребовал от правоохранителей отчета о статусе дел, документы по которым Киевская городская государственная администрация передавала по результатам аудитов.