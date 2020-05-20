Я ничего плохого не делаю. Что говорил Зеленский журналистам. Главное

Рівно через рік після інавгурації президент Володимир Зеленський провів пресконференцію для журналістів.

На відміну від свого першого спілкування з пресою восени минулого року, на Банковій вирішили не бити рекордів витривалості й обмежитись традиційним форматом "на галявині".

Якщо минулого разу більшість запитань стосувалась зовнішніх відносин, то на річницю президентства журналісти більше запитували Зеленського про внутрішню політику, стосунки з олігархами, відносини всередині владної команди, "епоху бідності" та, звичайно, про коронавірус.

"Українська правда" зібрала основні тези пресконференції Володимира Зеленського.

Володимир Зеленський: "У нас кадровий голод в країні. Я не можу знайти зараз гарного міністра культури" всі фото: дмитро ларін

Про коронавірус

"Сьогодні статистика в Україні гарна. Статистика нам дозволяє деякі етапи пом’якшення карантину переносити".

"У мене є реальна інформація про ситуацію з COVID-19 на окупованих територіях. У нас є реальна кількість людей, яких вони там ховають без закону, на яких немає ніяких засобів захисту".

"Ми пропонували гуманітарну допомогу людям (на окупованих територіях – УП) – вони не беруть, прикриваючись, що у них все є.

У них нічого немає – інфекційних лікарень, достатньої кількості, засобі захисту. Я зміг напряму домовитися з Червоним Хрестом, і тоді вони запустили гуманітарну допомогу від Червоного Хреста".

Володимир Зеленський: "Я за рейтингами не гонюсь. Для мене дуже важливо, чи я заслуговую бути президентом, чи заслуговую я бути слугою народу"

Про призначення та кадровий голод

"Жодного кума чи військового друга я не буду призначати, і не призначив. Коли ви цитуєте мене і кажете, що прийдуть нові, ви запитуєте мене, чому генпрокурор раніше не працював у Генеральній прокуратурі? Навіть не знаю, як вам відповісти – тому що це нова людина".

"Пан Єрмак не є моїм кумом, пан Єрмак є довіреною особою, я йому довіряю і справді він є головою Офісу".

"Якщо ви скажете, що я не призначив на посаду генпрокурора людину, яка справді чиста і справді може бути генпрокурором, і у вас є такі кадри – дайте мені, будь ласка.

У нас кадровий голод в країні. Я не можу знайти зараз гарного міністра культури. Зверталися до культурної спільноти, багатьох людей, казали – дайте.

Нам дуже складно знайти міністра освіти, міністра енергетики. Яку б людину ми не взяли – на наступний день ЗМІ пишуть: "Це людина Ахметова чи Коломойського, чи Пінчука". Де в нас незалежні енергетики в країні? Дайте мені".

"Шмигаль – і професійний, і чистий".

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Про Баканова: "З погляду професійності та досвіду може чогось не вистачає Баканову, але мені здається, що за цей рік він показав – такого чесного голови СБУ в Україні ніколи не було".

Ви кажете, що я приводжу старих людей, з системи Януковича. Скажіть, будь ласка, кого? Ми з вами теж жили за Януковича, ви теж були журналісткою (звертається до журналістки), я теж жив. У нас не всі люди, які були за Януковича є людьми Януковича.

Про Нефьодова: – нормальна людина, але на митниці беруть хабарі. Нормальна людина, але їде контрабанда. Він гарний, симпатичний, професійний – замало. (...) Я йому пропонував – давай на часи боротьби з контрабандою змінимо законодавство так, щоб наші військові, безпека, давай окремі загони зробимо, які зайдуть на митницю, і зупинять повністю контрабанду. Ні, ми все зробимо самі.

Від гарних людей, у гарних костюмах, навіть з гарною освітою – не можна наповнити бюджет.

Про Авакова: "Чи потужний він міністр? Так. Чи складна у нас ситуація? Так. Але його сьогоднішня відповідальність, ще раз хочу сказати, – справа Шеремета. Він почав цю справу і він повинен її довести до кінця".

Про "плівки Єрмака"

"Для мене це порожня справа. Я знаю, хто проводив ці записи, я знаю для чого. Знаю, хто хотів шантажувати цими записами мене особисто, щоб я зняв Єрмака. Я знаю, хто це зробив. Не готовий зараз говорити, тому що йде слідство. Але чим би там слідство не закінчилося, у мене є повна відповідь

Не порожнє це те, для чого це зробили, держава має таку технику. Це серйозні речі. Прийде час і суспільство про це дізнається. Там цікаво, хто перший оприлюднив у фейсбуці, у телеграм каналах, звідки воно йшло. Якщо ви подивитесь, одразу зрозумієте, кому належать тг-канали. Як каже Шерлок Холмс, підключить трохи дедукції.

Володимир Зеленський: "Я будую відносини з людьми так, як я можу, і так, як я хочу"

Про другий термін

"Я подумаю…"

"Щиро? Однієї каденції не вистачить... Я йду на один термін, як і казав. Я бачу, що робота складна, ніхто "спасибі" не скаже, але якщо буде велика підтримка народу України, я зможу про це думати... Буду думати, у мене є чим"

"Я за рейтингами не гонюсь. Для мене дуже важливо, чи я заслуговую бути президентом, чи заслуговую я бути слугою народу".

"Щодо відношення людей до мене – я в цьому випадку впевнений".

Про олігархів

"Я будую відносини з людьми так, як я можу, і так, як я хочу. І поки я будую свої відносини, як я хочу, я буду незалежним… від фінансових груп і олігархів.

Я не є лобістом їхніх інтересів. Вони не можуть натиснути на мене, щоб поставити ту чи іншу людину на посаду. Мені здається, вони навіть не хочуть, чи бояться, чи розуміють, що немає сенсу в тому, щоб мені це пропонувати.

Десь воно пролазить іноді. Тому коли мене запитують, чому ми когось звільняємо, – іноді з таких причин. Не тільки поповнення бюджету. Іноді знаємо від кого прийшов".

"Зі мною, напевно, не можна домовитися тільки про дуже важливі речі: Донбас – давайте вкладати гроші в території, які зараз не окуповані. Тут я з ними говорю – і вони готові вкладати свої гроші. Я готовий говорити з бізнесом і олігархами "давай будувати лікарні"

Що я можу для них за це зробити? Тільки рівні правила. Я хочу, щоб вони жили і працювали за законом".

Володимир Зеленський: "На всі резонансні справи, де будуть чекати моєї підтримки, я буду приходити"

Про співпрацю з МВФ та антиколомойський закон

"Зараз я підпишу банківський закон – це остання передумова до підписання меморандуму з МВФ.

Ми підпишемо цей меморандум у травні місяці, затягувати не можна.

Банківський закон до мене прийде завтра чи післязавтра, або навіть сьогодні. І двері до допомоги від МВФ, за яку ми дуже сильно боролися, будуть відкриті".

Про справу Шеремета

Мене запросили (на прес-конференцію), я прийшов. Бо я хочу бути запрошеним на всі гучні справи. І Майдан, і Гандзюк, і Шеремет.

Зараз справу Павла Шеремета веде і відповідає міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. І він знає, що відповідальний.

Якщо доведе слідство, а потім суд, що ті люди, які зараз сидять – вони лише імовірні вбивці – якщо вони вбивці, вони сядуть у тюрму. Якщо ні, то будуть нести відповідальність ті люди, які довели справу до суду і звинуватили невинних.

Я готовий нести будь-яку відповідальність. Але я не несу відповідальність, коли йде слідство. Президент не має впливати на правоохоронців і на суд.

Я готовий нести відповідальність, якщо слідство було неправильним, я готовий робити серйозні кадрові висновки і без цього не обійдеться. А яку ще? До журналіста: "Ви ж креативна людина, давайте ви мені призначите відповідальність"

Я несу людську відповідальність. Мені сказали, що знайшли ймовірних вбивць, затягнули мене в це.

Володимир Зеленський: "Президент не має впливати на правоохоронців і на суд"

Про справу Гандзюк

За мою каденцію люди, які вбили Катерину Гандзюк, посаджені. У нас є відповідь, ми знаємо, хто замовив. Зараз ця справа вже повністю передана до суду, і суд, я впевнений, дасть справедливий вирок. І замовники, не замовник, сядуть за грати.

На всі резонансні справи, де будуть чекати моєї підтримки, я буду приходити.З усіма цими справами ми точно розберемося.

Про Порошенка

"Що стосується вироку пана Порошенка – я впевнений у цьому. Все це ще попереду. Ви ж бачили і вчорашній скандал… Вони так керували державою, що на них чекає багато різних пригод і різних вироків".

"Про Порошенка-Байдена я чув. Думаю, що це не останній дзвінок, який побачать українці. Генпрокурор ще вчора зареєструвала... Будуть розслідувати (розводить руками). Знаю, що цю кримінальну справу можуть кваліфікувати як державну зраду – це до правоохоронців".

"Якби я не балотувався, президентом став би Порошенко. Що для вас краще (звертаючись до журналістів), щоб президентом став Зеленський, який він є, чи Порошенко? Я всім відрізняюсь від Порошенка. Я чесна порядна людина, яка хворіє цію країною. Я може не так гарно спілкуюсь українською, але я поважаю цю країну, цих людей".

Про поїздку в Оман

"У мене є жива сім'я, живі діти. Вони полетіли в Оман на відпочинок. І вони мають на це право. У нас в Омані не було навіть посла, не було нормальних дипломатичних відносин. Султан був у складному становищі. Я розумів, що ми з ним не зустрінемось".

"Я як порядна і гідна людина, розумію, що не буду використовувати державний літак . І це не державні зустрічі напевно, моя сім’я проплатила номер у готелі, я полетів. Потім була трагедія і наскільки швидко міг я повернувся в Україну".

"І про що ви кажете, що ніхто не знав? Та ніхто не цікавився. Полетіла людина на 2-3 дні. Я не повинен про свою, мені здається, приватну поїздку говорити".

"Я купив квиток на своє прізвище, не як Петро Інкогніто. Провели зустрічі, поводив себе як нормальна людина. Я можу завтра поїхати в Одесу і це буде моя приватна поїздка. Я ще в душ ходжу, сплю, дітей люблю".

Про Донбас, Росію і бойовиків

"Що стосується "просто припинити стріляти" – це складний процес. Я ніколи не закликав, щоби наша армія не відповідала (на вогонь з боку бойовиків – УП). Я хотів показати всьому світу – і зараз ми це робимо, – що у нас дуже міцна армія, але ми не провокуємо, ми боремося за нашу країну. Якщо по нас стріляють, ми будемо відповідати. Але першими стріляти не будемо.

Якщо та сторона просто припинить стріляти, відповідно до наших Мінських домовленостей, домовленостей в Нормаднії, усе б закінчилося. Але вони (бойовики – УП) не знають, що з ними тоді буде".

Єдиний вплив на них (бойовиків – УП) має Російська Федерація".

Про російських військових на Донбасі: "Вони там різні, є росіяни, є українці, які взяли другий паспорт, бо не можуть жити в таких умовах, але є й бойовики. Ми бачимо, що там є російська десантура. Ми точно знаємо, чому вони стріляють.

Там є і російські військові і російськи громадяни. Ми розуміємо звідки йдуть команди".

Про зустріч у Нормандському форматі

"В цих умовах зараз складно. Але і з Німеччиною, і з Францією ми говорили. Всі підтримують, що одразу після спаду COVID-19 у нас повинна бути зустріч в Нормандському форматі".

"Що стосується президента Росії. Ми нічого з цим не зробимо, ми повинні домовлятись. Мінський формат пріоритет, але ніхто не відміняє будь-який інший формат. Ми готові до будь-якого формату, який може приблизити нас к кінцю війни і поверненню наших територій"

"Зараз говоримо вже з РФ про можливий обмін після COVID".

Про Крим

Про кримськотатарську автономію: "Нещодавно ми зустрілися у великому колі – був і пан Джемілєв, Чубаров, Чийгоз, представники Меджлісу – ми ухвалили рішення про створення групи. Ця рада напрацьовує, якими можуть бути зміни до Конституції України, як ми підтримуємо те населення".

"Питання Криму, може, замало в інформаційному просторі, але його точно не замало у справах держави".

"Можливо, ви маєте рацію, що настав той момент, коли недостатньо майданчиків, щоб говорити про Крим. У Мінському процесі питання Криму, чесно кажучи, не піднімається (...) Я з вами згоден, що це несправедливо".

Про мову

"Я впевнений, що в цілому питання мови в Україні не стоїть.

Ми повинні знати свою мову, свою рідну мову, для багатьох вона – не українська".

"Я впевнений, що з квотами треба навести порядок, якщо є такі випадки (невдоволення – УП). Залучити всі телевізійні канали, інші ЗМІ – давайте сядемо, проговоримо ще раз питання квот. (Російською) Не ми вводили квоти. Квотирование было еще до нас. Я думаю, что логика есть. Але якісь дуже важливі деталі втрачені".

Про телеканали і журналістів

Про НСТУ: "Я б дуже хотів, щоб у нас НТКУ (НСТУ – УП) був найкрутішим в Україні. Щоб у нас державний канал був кручє, ніж будь-який комерційний канал".

Про телеканал "Дом", який мовить на окуповані території: "Нам мешканці, саме ті українці, які є українцями, і живуть на тимчасово окупованих територіях, кажуть спасибі за Всеукраїнську школу онлайн".

Про "Схеми": "Скажіть, чи є у світі хоч одна країна, де в кортежі президента їздить журналіст, знімаючи, чи не знімаючи, мені все одно, нема, шо скривати. І чи існує будь-який президент, якому особиста охорона каже: "Якось так не може бути, по закону неправильно. Що нам робити – зупинитися, забрати автомобіль, говорити з журналістом?" Я, крім слова "нахабство" (не знаю, що сказати)... Чи існує таке? Я думаю, немає ніде".

Мені здається, що між владою і журналістикою не можна переходити на особистості, не можна порушувати закон, ким би ми не були (...) Мені здається, що пан Ткач (розслідувач програми "Схеми" – УП) цей баланс порушив, при всій повазі до журналістів".

Володимир Зеленський: "Я чесна порядна людина, яка хворіє цію країною"

Про тарифи, курс долара та бензин

Платіжка за комуналку зменшилась для людей. Я в цьому впевнений на 100%.

Курс долара нормальний.

Якщо проїхати на машині та подивитись на заправки, то можна побачити, що ціна на бензин зменшилась.

Про кінець епохи бідності

"Кінець епохи бідності в Україні 100% не настав. Він не може настати, коли криза у світі. Коли ви отримали бідну країну, ви повинні її змінювати, і це буде, ми боремося за це. У нас немає просто так грошей, вони не падають з неба".

"У ЮНІСЕФ світова статистика, вони порівнюють прожитковий мінімум. В цілому середня зарплатня у нас менша. Але це не зовсім адекватна (у хорошому сенсі) інформація про Україну.

...Здається оцінюються, всі люди які отримуватимуть 5-6 тисяч гривень. І вони вважають, що вони бідні. Так – це дуже маленька зарплата у порівнянні з європейськими чи американськими стандартами. У них 250 дол – це мізерні зарплати. У нас – це теж маленька зарплата, але не є бідністю".

Про Раду і дострокові вибори

"Поки партія "Слуга народу" буде голосувати за всі важливі законопроекти для країни… усе, що в нас було написано в нас у програмі президента України, усе перетворилося з обіцянок у реальні дії… я буду підтримувати партію "Слуга народу".

Як тільки вони не будуть голосувати, не захочуть, якщо вони будуть лобіювати інтереси, не дай Боже, тієї чи іншої комерційної групи впливу, у той же час, ні про що не думаючи, я буду розпускати парламент".

При вибори в Києві

"Я чесно буду підтримувати кандидата в мери Києва від партії "Слуга народу".

Чи буде праймеріз? Буде. Чи будуть входити в праймеріз кандидати не тільки від "Слуги народу"? Обов’язково.

Будуть кандидати і від "Слуги народу", маю на увазі ті, хто є депутатами, і будуть незалежні люди, які готові боротися на відкритому праймеріз на нашому засіданні фракції, партії "Слуга народу". Хто буде кращим, того я і підтримаю".

Про медичну реформу

"Первинку зробили, вона дуже непогана, і там задоволені медики. Але це не всі медики – це перше.

Друге – COVID-19 показав, що реформи не вийшло. Там є нормальні речі, які були зроблені. Але дуже багато всього, на що не звертали увагу, і ми опинилися просто голі медично перед викликом. Ось чому я кажу, що треба переглядати реформу".

"Не може водій швидкої, який ризикує своїм життям, працювати за 4-5 тисяч гривень. Це ж неправильна реформа.

Якщо всі психіатричні реформи та тубдиспансери виходять зі страйками, що їх закривають – це неправильна реформа. Вона нерозумна. Вона – не для людей, вона точно не для лікарів, вона ні для кого".

Володимир Зеленський: "Я нічого не боюся, тому що я нічого поганого не роблю"

Про будівництво доріг та мостів

"Я хотів би бути президентом, якого запам’ятають, як людину, після якої в Україні з’явились дороги. Я дуже цього хочу, бо я збираюсь жити в Україні і після своєї каденції і хочу їздити по дорогах і щоб люди бачили, і мені не було соромно

Наша задача побудувати всі державні дороги, які об’єднають нашу країну, які будуть вітриною. А це 25 тисяч пріоритетних доріг. І я до кінця своєї каденції – скільки вона там буде, вирішує народ України – але я впевнений, що до кінця своєї каденції ми добудуємо усі державні дороги".

"Є запланована велика програма, на яку я нині шукаю ще $3 млрд. Це всі мости нашої країни".

Про страх помилок

"Я нічого не боюся, тому що я нічого поганого не роблю. Я впевнений у кожному своєму кроці, навіть іноді роблячи помилки. Я просто не хочу, щоб це були великі помилки, які коштують дуже дорого для кожного українця".