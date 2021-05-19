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Комитет Рады почти единогласно поддержал назначение Ляшко министром

Среда, 19 мая 2021, 16:00
Комитет Рады почти единогласно поддержал назначение Ляшко министром

Комитет Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования рекомендовал нардепам поддержать назначение государственного санитарного врача Виктора Ляшко на должность министра здравоохранения вместо уволенного Максима Степанова.

Источник: заседание комитета

Детали: "За" высказались 13 членов комитета, в том числе и нардепка от "Голоса" Ольга Стефанишина, чья фракция заявила, что не будет поддерживать кадровые назначения в правительство. Против назначения Ляшко не голосовал ни один член комитета, воздержалась только представитель фракции "Европейская солидарность" Яна Зинкевич.

Во время заседания комитета Ляшко отвечал на вопросы нардепов. В частности, он пообещал вакцинировать от коронавируса за лето 5 миллионов украинцев. Для этого нужно 10 миллионов доз вакцины. Кандидат на должность министра говорит, что такое количество вакцинированных украинцев – минимальное и гарантированное.

Что предшествовало: В Верховную Раду поступило представление от фракции "Слуга народа" о назначении министром здравоохранения главного санитарного врача страны Виктора Ляшко.

Предыстория:

  • 18 мая Верховная Рада отправила в отставку министра здравоохранения Максима Степанова, министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игоря Петрашко и министра инфраструктуры Владислава Криклия.
  • 15 мая Ляшко отказался комментировать информацию о своем возможном назначении на должность министра здравоохранения.

Ольга Гетьманец, УП

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Темы: Минздравкомитетымедицина
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