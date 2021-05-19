Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Комитет Рады почти единогласно поддержал назначение Ляшко министром

Среда, 19 мая 2021, 16:00

Комитет Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования рекомендовал нардепам поддержать назначение государственного санитарного врача Виктора Ляшко на должность министра здравоохранения вместо уволенного Максима Степанова.

Источник: заседание комитета

Детали: "За" высказались 13 членов комитета, в том числе и нардепка от "Голоса" Ольга Стефанишина, чья фракция заявила, что не будет поддерживать кадровые назначения в правительство. Против назначения Ляшко не голосовал ни один член комитета, воздержалась только представитель фракции "Европейская солидарность" Яна Зинкевич.

Во время заседания комитета Ляшко отвечал на вопросы нардепов. В частности, он пообещал вакцинировать от коронавируса за лето 5 миллионов украинцев. Для этого нужно 10 миллионов доз вакцины. Кандидат на должность министра говорит, что такое количество вакцинированных украинцев – минимальное и гарантированное.

Что предшествовало: В Верховную Раду поступило представление от фракции "Слуга народа" о назначении министром здравоохранения главного санитарного врача страны Виктора Ляшко.

Предыстория:

  • 18 мая Верховная Рада отправила в отставку министра здравоохранения Максима Степанова, министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игоря Петрашко и министра инфраструктуры Владислава Криклия.
  • 15 мая Ляшко отказался комментировать информацию о своем возможном назначении на должность министра здравоохранения.

Ольга Гетьманец, УП
Темы: Минздравкомитетымедицина


powered by lun.ua
Главное сегодня

фотоЭстония подписала документ о готовности поддержать вступление Украины в ЕС

видеоАксенов о гражданстве РФ: Кто-нибудь видел мой российский паспорт?

видеоЧаус пообещал "сдать похитителей": адвокат не верит в добровольность его заявлений

ЕС откроет границы для вакцинированных путешественников из третьих стран – официально

таблицаХарьковчане ответили, кого видят преемником Кернеса

В КГГА снова обыски, теперь из-за строительства возле Лавры

Все новости...
Минздрав
Степанов: Я покидаю пост с чистым сердцем и совестью
Раде предложили назначить главой Минздрава Ляшко
Одна из областей вернулась в "оранжевую" зону
Последние новости
16:03
Кабмин упростил предпринимателям работу с "кассовыми аппаратами в смартфоне"
16:00
Комитет Рады почти единогласно поддержал назначение Ляшко министром
15:36
Набсовет "Нафтогаза" готов подписать контракты еще на год – Споттисвуд
15:22
СБУ не располагает информацией о российском паспорте Аксенова
15:12
Ключевой актив ИСД может перейти под контроль Таруты - сын совладельца корпорации
15:11
Рада провалила создание ТСК по "делу вагнеровцев", но поддержала другую
15:10
Кабмин планирует продолжить сотрудничество с набсоветом "Нафтогаза" до нового конкурса
15:09
"Голос" уже заявил, что не будет голосовать за новых министров
15:06
СБУ изучает все материалы по Чаусу, с новыми видео включительно
15:03
фотоЭстония подписала документ о готовности поддержать вступление Украины в ЕС
Все новости...