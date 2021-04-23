Решение "слуг": Шевченко могут исключить из фракции, Тищенко оштрафуют
На онлайн-заседании фракции "Слуга народа" заслушали объяснения депутата Евгения Шевченко о его поездке в Беларусь на встречу с самопровозглашенным президентом Александром Лукашенко, а также обсудили ситуацию по празднованию дня рождения жены Николая Тищенко.
Источник: сайт партии "Слуга народа"
Детали: В партии отмечают, что Шевченко не делегировали ни "Слуга народа", ни Министерство иностранных дел или Офис Президента Украины на проведение любых переговоров с официальными лицами Беларуси.
Во время заседания фракции принято решение провести голосование через сбор подписей по дальнейшему участию депутата в составе фракции "Слуга народа" в парламенте.
Депутаты также решили, что Тищенко должен заплатить максимальный штраф, предусмотренный законодательством.
Окончательное решение по нему определит Политический совет партии.
Предыстория:
- Полиция открыла уголовное производство по факту нарушения карантинных требований в гостинице на столичном Подоле – по данным СМИ, нардеп от "Слуги народа" Николай Тищенко устроил там вечеринку в честь дня рождения своей жены. Гости заходили в отель без масок, их также просили не выставлять в соцсетях фото и видео с события и не отмечать геолокацию. Позже Тищенко заявил, что празднование дня рождения его жены происходило в гостиничном номере, что не запрещено карантинными ограничениями.
- Нардеп от "Слуги народа" Шевченко приехал на встречу к Лукашенко в Минск и заявил, что всегда мечтал с ним познакомиться.
- Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что политсила потребует объяснений от Шевченко. Поездку "слуги" к Лукашенко обсудят на заседании фракции 22 апреля.
- Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что ему стыдно за поведение нардепа от "Слуги народа" Николая Тищенко, который во время усиленного карантина праздновал с друзьями день рождения жены в киевской гостинице.