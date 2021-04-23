Решение "слуг": Шевченко могут исключить из фракции, Тищенко оштрафуют

На онлайн-заседании фракции "Слуга народа" заслушали объяснения депутата Евгения Шевченко о его поездке в Беларусь на встречу с самопровозглашенным президентом Александром Лукашенко, а также обсудили ситуацию по празднованию дня рождения жены Николая Тищенко.

Источник: сайт партии "Слуга народа"

Детали: В партии отмечают, что Шевченко не делегировали ни "Слуга народа", ни Министерство иностранных дел или Офис Президента Украины на проведение любых переговоров с официальными лицами Беларуси.

Во время заседания фракции принято решение провести голосование через сбор подписей по дальнейшему участию депутата в составе фракции "Слуга народа" в парламенте.

Депутаты также решили, что Тищенко должен заплатить максимальный штраф, предусмотренный законодательством.

Окончательное решение по нему определит Политический совет партии.

Предыстория: