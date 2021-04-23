Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Решение "слуг": Шевченко могут исключить из фракции, Тищенко оштрафуют

Пятница, 23 апреля 2021, 02:56
Решение слуг: Шевченко могут исключить из фракции, Тищенко оштрафуют

На онлайн-заседании фракции "Слуга народа" заслушали объяснения депутата Евгения Шевченко о его поездке в Беларусь на встречу с самопровозглашенным президентом Александром Лукашенко, а также обсудили ситуацию по празднованию дня рождения жены Николая Тищенко.

Источник: сайт партии "Слуга народа"

Детали: В партии отмечают, что Шевченко не делегировали ни "Слуга народа", ни Министерство иностранных дел или Офис Президента Украины на проведение любых переговоров с официальными лицами Беларуси.

Во время заседания фракции принято решение провести голосование через сбор подписей по дальнейшему участию депутата в составе фракции "Слуга народа" в парламенте.

Депутаты также решили, что Тищенко должен заплатить максимальный штраф, предусмотренный законодательством.

Окончательное решение по нему определит Политический совет партии.

Предыстория:

  • Полиция открыла уголовное производство по факту нарушения карантинных требований в гостинице на столичном Подоле – по данным СМИ, нардеп от "Слуги народа" Николай Тищенко устроил там вечеринку в честь дня рождения своей жены. Гости заходили в отель без масок, их также просили не выставлять в соцсетях фото и видео с события и не отмечать геолокацию. Позже Тищенко заявил, что празднование дня рождения его жены происходило в гостиничном номере, что не запрещено карантинными ограничениями.
  • Нардеп от "Слуги народа" Шевченко приехал на встречу к Лукашенко в Минск и заявил, что всегда мечтал с ним познакомиться.
  • Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что политсила потребует объяснений от Шевченко. Поездку "слуги" к Лукашенко обсудят на заседании фракции 22 апреля.
  • Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что ему стыдно за поведение нардепа от "Слуги народа" Николая Тищенко, который во время усиленного карантина праздновал с друзьями день рождения жены в киевской гостинице.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Слуга народаТимошенкоскандал
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

картаПогода до 29 декабря: в Украине потеплеет до +10, но местами будет дождик

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Все новости...
Слуга народа
Стефанчук пытается спасти градостроительную "реформу" Шуляк в Европарламенте. Что с этим не так?
НАБУ обыскует "слугу" Марченко из-за возможных махинаций ее помощницы. Во фракции прокомментировали
Как институт Спартака Субботы связан со "слугами народа", Столаром и Ткаченко
Последние новости
18:14
В центробанке России готовятся к ужесточению санкций
17:59
Папа Римский на рождественской мессе попросил о мире, в том числе в Украине
17:53
фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"
17:37
"Укрнафта" запустила новую скважину с суточным дебитом более 50 тонн
17:28
картаУкраинцев призывают воздержаться от походов в Карпаты
17:20
Минюст инициировал конфискацию активов компании, связанной с букмекером 1xbet
17:12
ОП: Украина ожидает решения G7 о конфискации активов РФ
17:03
Тайная вечеря в поле и украшеный гирляндами танк: фото Рождества на передовой
16:57
видеоВ Мадриде состоялся забег Санта Клаусов
16:45
Сколько стоит приготовить оливье перед Новым годом: сравнение цен
Все новости...
Реклама: