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Решение "слуг": Шевченко могут исключить из фракции, Тищенко оштрафуют

Пятница, 23 апреля 2021, 02:56

На онлайн-заседании фракции "Слуга народа" заслушали объяснения депутата Евгения Шевченко о его поездке в Беларусь на встречу с самопровозглашенным президентом Александром Лукашенко, а также обсудили ситуацию по празднованию дня рождения жены Николая Тищенко.

Источник: сайт партии "Слуга народа"

Детали: В партии отмечают, что Шевченко не делегировали ни "Слуга народа", ни Министерство иностранных дел или Офис Президента Украины на проведение любых переговоров с официальными лицами Беларуси.

Во время заседания фракции принято решение провести голосование через сбор подписей по дальнейшему участию депутата в составе фракции "Слуга народа" в парламенте.

Депутаты также решили, что Тищенко должен заплатить максимальный штраф, предусмотренный законодательством.

Окончательное решение по нему определит Политический совет партии.

Предыстория:

  • Полиция открыла уголовное производство по факту нарушения карантинных требований в гостинице на столичном Подоле – по данным СМИ, нардеп от "Слуги народа" Николай Тищенко устроил там вечеринку в честь дня рождения своей жены. Гости заходили в отель без масок, их также просили не выставлять в соцсетях фото и видео с события и не отмечать геолокацию. Позже Тищенко заявил, что празднование дня рождения его жены происходило в гостиничном номере, что не запрещено карантинными ограничениями.
  • Нардеп от "Слуги народа" Шевченко приехал на встречу к Лукашенко в Минск и заявил, что всегда мечтал с ним познакомиться.
  • Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что политсила потребует объяснений от Шевченко. Поездку "слуги" к Лукашенко обсудят на заседании фракции 22 апреля.
  • Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что ему стыдно за поведение нардепа от "Слуги народа" Николая Тищенко, который во время усиленного карантина праздновал с друзьями день рождения жены в киевской гостинице.

Украинская правда
Темы: Слуга народаТимошенкоскандал


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