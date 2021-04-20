Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Вечеринки в номерах отелей не запрещены – Тищенко о празднике в карантин

Вторник, 20 апреля 2021, 21:13
Вечеринки в номерах отелей не запрещены – Тищенко о празднике в карантин
"Схеми"

Заместитель председателя фракции "Слуга народа" Николай Тищенко утверждает, что празднование дня рождения его жены происходило в гостиничном номере, что не запрещено карантинными ограничениями.

Источник: Тищенко в Telegram

Прямая речь: "С юридической точки зрения - и это аксиома для нашего карантинного времени – празднования чего-либо в отельных номерах гостиниц абсолютно не запрещены. 

Подчеркну, что речь идёт именно о номерах отеля, а не о ресторане как об этом, не разобравшись, написала часть журналистов".

Детали: Нардеп уверяет, что никаких административных или уголовных дел по факту празднования нет, как и штрафов. Тищенко обещает, что его жена внесет в декларацию сумму потраченную на празднование дня рождения, "если того будет требовать законодательство".

В то же время, Тищенко признает, "что такая ситуация могла возмутить украинское общество".

"Поэтому приношу свои искренние извинения. Но именно перед обществом, а не перед теми "обличителями", которые в перерывах между поисками скандалов и сенсаций сами зависают в закрытых ресторанах, а затем публикуют фейки о других", – написал нардеп.

Он уверяет, что на вечеринке было чуть больше 20 человек, а празднование происходило в семейном кругу. Однако "Схемы" в своем спецрепортажи говорили, что насчитали не менее 30 гостей. Тищенко также оправдывается, что все гости уже переболели коронавирусом, а перед праздником сдавали тест на COVID. К сожалению, нардеп не уточнил, проверяли ли у гостей наличие отрицательного результата тестирования.

Интересно также и то, что 18 апреля журналистам помощник политика говорил, что его руководитель празднует дома.

Тищенко настаивает, что не делал ничего, что запрещено карантином, но хочет, чтобы и его также поняли, поскольку работа в Верховной Раде не дает ему возможности часто видеть семью.

Напоследок он заявил, что готов нести политическую ответственность за свои действия перед обществом.

Что предшествовало: Журналистам удалось узнать детали празднования в карантин дня рождения жены заместителя председателя фракции "Слуга народа" Николая Тищенко: гости заходили в отель без масок, их также просили не выставлять фото и видео в день события и не отмечать локацию.

Следователи открыли уголовное производство по факту нарушения карантинных требований в гостинице на столичном Подоле.

Почему это важно: С 5 апреля в столице действуют усиленные карантинные меры: заведения общественного питания работают только на вынос или доставку. Отели обеспечивают гостей завтраками и организуют питание в номерах.

Читайте также: "Николай Тищенко: У меня нет конкурентов. Не доросли еще до конкуренции со мной"

Предыстория:

  • Во время первого весеннего локдауна в 2020 году журналисты Bihus info выяснили, что ресторан нардепа "Слуги народа" Николая Тищенко посещают известные в политических кругах люди. По их словам, "Велюр"продолжал работать: там принимали "особых" гостей: народных депутатов, бизнесменов, "кварталовцев" и партнеров Коломойского".
  • Тищенко в свою очередь заявил, что его ресторан не работает для посетителей и там проходят лишь "личные встречи", а гости "сидят голодными".
  • 28 апреля правоохранители проверили информацию журналистов о работе ресторана народного депутата от "Слуги народа" Николая Тищенко. Правоохранителям открыл администратор заведения. Там пребывали несколько работников.
  • Сам Тищенко заявил, что его ресторан "Велюр" готов заплатить штраф, "если нарушения были зафиксированы".

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Слуга народакарантин
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

картаПогода до 29 декабря: в Украине потеплеет до +10, но местами будет дождик

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Все новости...
Слуга народа
Стефанчук пытается спасти градостроительную "реформу" Шуляк в Европарламенте. Что с этим не так?
НАБУ обыскует "слугу" Марченко из-за возможных махинаций ее помощницы. Во фракции прокомментировали
Как институт Спартака Субботы связан со "слугами народа", Столаром и Ткаченко
Последние новости
17:59
Папа Римский на рождественской мессе попросил о мире, в том числе в Украине
17:53
фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"
17:37
"Укрнафта" запустила новую скважину с суточным дебитом более 50 тонн
17:28
картаУкраинцев призывают воздержаться от походов в Карпаты
17:20
Минюст инициировал конфискацию активов компании, связанной с букмекером 1xbet
17:12
ОП: Украина ожидает решения G7 о конфискации активов РФ
17:03
Тайная вечеря в поле и украшеный гирляндами танк: фото Рождества на передовой
16:57
видеоВ Мадриде состоялся забег Санта Клаусов
16:45
Сколько стоит приготовить оливье перед Новым годом: сравнение цен
16:34
Россияне попали уже по третьей базе с гуманитаркой в Херсоне
Все новости...
Реклама: