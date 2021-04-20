Вечеринки в номерах отелей не запрещены – Тищенко о празднике в карантин
Заместитель председателя фракции "Слуга народа" Николай Тищенко утверждает, что празднование дня рождения его жены происходило в гостиничном номере, что не запрещено карантинными ограничениями.
Источник: Тищенко в Telegram
Прямая речь: "С юридической точки зрения - и это аксиома для нашего карантинного времени – празднования чего-либо в отельных номерах гостиниц абсолютно не запрещены.
Подчеркну, что речь идёт именно о номерах отеля, а не о ресторане как об этом, не разобравшись, написала часть журналистов".
Детали: Нардеп уверяет, что никаких административных или уголовных дел по факту празднования нет, как и штрафов. Тищенко обещает, что его жена внесет в декларацию сумму потраченную на празднование дня рождения, "если того будет требовать законодательство".
В то же время, Тищенко признает, "что такая ситуация могла возмутить украинское общество".
"Поэтому приношу свои искренние извинения. Но именно перед обществом, а не перед теми "обличителями", которые в перерывах между поисками скандалов и сенсаций сами зависают в закрытых ресторанах, а затем публикуют фейки о других", – написал нардеп.
Он уверяет, что на вечеринке было чуть больше 20 человек, а празднование происходило в семейном кругу. Однако "Схемы" в своем спецрепортажи говорили, что насчитали не менее 30 гостей. Тищенко также оправдывается, что все гости уже переболели коронавирусом, а перед праздником сдавали тест на COVID. К сожалению, нардеп не уточнил, проверяли ли у гостей наличие отрицательного результата тестирования.
Интересно также и то, что 18 апреля журналистам помощник политика говорил, что его руководитель празднует дома.
Тищенко настаивает, что не делал ничего, что запрещено карантином, но хочет, чтобы и его также поняли, поскольку работа в Верховной Раде не дает ему возможности часто видеть семью.
Напоследок он заявил, что готов нести политическую ответственность за свои действия перед обществом.
Что предшествовало: Журналистам удалось узнать детали празднования в карантин дня рождения жены заместителя председателя фракции "Слуга народа" Николая Тищенко: гости заходили в отель без масок, их также просили не выставлять фото и видео в день события и не отмечать локацию.
Следователи открыли уголовное производство по факту нарушения карантинных требований в гостинице на столичном Подоле.
Почему это важно: С 5 апреля в столице действуют усиленные карантинные меры: заведения общественного питания работают только на вынос или доставку. Отели обеспечивают гостей завтраками и организуют питание в номерах.
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Предыстория:
- Во время первого весеннего локдауна в 2020 году журналисты Bihus info выяснили, что ресторан нардепа "Слуги народа" Николая Тищенко посещают известные в политических кругах люди. По их словам, "Велюр"продолжал работать: там принимали "особых" гостей: народных депутатов, бизнесменов, "кварталовцев" и партнеров Коломойского".
- Тищенко в свою очередь заявил, что его ресторан не работает для посетителей и там проходят лишь "личные встречи", а гости "сидят голодными".
- 28 апреля правоохранители проверили информацию журналистов о работе ресторана народного депутата от "Слуги народа" Николая Тищенко. Правоохранителям открыл администратор заведения. Там пребывали несколько работников.
- Сам Тищенко заявил, что его ресторан "Велюр" готов заплатить штраф, "если нарушения были зафиксированы".