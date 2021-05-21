"Северный поток-2": в Сенат США внесли законопроект о санкциях без исключений

14 республиканцев внесли в Сенат США законопроект о восстановлении санкций против всех участников строительства трубопровода "Северный поток-2".

Источник: The Hill, Укринформ

Дословно: "Закон о Защите нашего благосостояния путем расширения санкций против РФ восстановить ограничения против компании (Nord Stream 2 AG), которая стоит за газопроводом, ее гендиректора Маттиаса Варнига, а также распространить их на субподрядчиков от любой организации, работающей на газопроводе".

Детали: В заявлении соавторы законопроекту называют "ошибочной" стратегию Байдена о частичных санкциях против российского газопровода и призывают немедленно остановить проект.

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