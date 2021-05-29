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Ляшко сообщил, каких заместителей Степанова оставляет в Минздраве

Суббота, 29 мая 2021, 15:03
Ляшко сообщил, каких заместителей Степанова оставляет в Минздраве

Новоназначенный министр здравоохранения Виктор Ляшко оставляет в министерстве трех заместителей своего предшественника Максима Степанова – первого заместителя Ирину Садовьяк, Ирину Микитчак и Ярослава Кучера.

Источник: Виктор Ляшко на встрече с журналистами

Детали: Уходят с должности заместителей – Светлана Шаталова и заместитель по вопросам европейской интеграции Игорь Иващенко.

Как объясняет Ляшко, заместителей своего предшественника он оставляет, чтобы сохранить институциональную память и не прерывать полностью процесс работы. Каждый из трех заместителей имеет 100 дней, чтобы "выполнить свои индикаторы" эффективности – впрочем сами индикаторы Ляшко пока не раскрывает, обещает их представить позже.

Кандидатуры еще двух заместителей Ляшко подал на утверждение Кабмина – это действующий исполняющий обязанности главы Центра общественного здоровья Игорь Кузин, которого Ляшко назвал "квалифицированным специалистом", и Петр Емец, который ранее был заместителем главы департамента по финансово-экономическим вопросам, бухгалтерского учета и финансовой отчетности Минздрава.

Имя еще одного кандидата заместителя Ляшко пока не разглашает. Ему в подчинение останется вопрос фармацевтической отрасли, трансплантации и европейской интеграции.

Государственная секретарь Инна Солодка пока остается в должности. Ляшко заявляет, что вопрос ее пребывания в должности "в повестке дня, но не является приоритетным", поскольку ее должность не является политической.

Предыстория:

  • 18 мая Верховная Рада отправила в отставку министра здравоохранения Максима Степанова.
  • Его увольнение премьер-министр Денис Шмыгаль мотивировал провалом прививочной кампании против COVID-19.
  • Степанов заявил, что покидает пост министра здравоохранения с чистой совестью.
  • 20 мая Верховная Рада назначила министром здравоохранения главного санитарного врача страны Виктора Ляшко.

Ольга Кириленко, УП

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Темы: МинздравЛяшко Виктор
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