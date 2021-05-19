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Степанов: Я покидаю пост с чистым сердцем и совестью

Среда, 19 мая 2021, 13:17
Facebook Максим Степанов

Максим Степанов заявил, что покидает пост министра здравоохранения с чистой совестью и надеждой, что достижения его команды не уничтожат преемники.

Источник: Степанов в Facebook

Прямая речь: "Я не получил поддержки в сессионном зале (Верховной Рады – ред.), но я получил гораздо больше – поддержку тысяч врачей и простых людей по всей стране.

В сессионном зале многие в привычной себе манере снова пытался хайпонуть. Теперь уже на моей отставке. Каждый ведет себя в меру своего воспитания и психоэмоционального состояния.

Я покидаю пост с чистым сердцем и совестью.

Мы с минимальными потерями преодолели третью волну пандемии, заключили контракты на 42 млн доз вакцин, восстанавливали медицинскую отрасль в кризисных условиях фактически с нуля, почти завершили разработку сертификатов вакцинации, запустили трансплантации и многие другие проектов. Все это уже не удастся уничтожить, надеюсь".

Детали: Степанов поблагодарил президента Владимира Зеленского "за поддержку и доверие в течение всего года".

Также он поблагодарил тех, кто помогал спасать украинцев в течение этого непростого года: медикам, волонтерам, команде МОЗа.

По словам Степанова, он "всегда брал на себя ответственность за принятые решения, большинство из которых сегодня приносят действительную пользу людям и работают на государство".

Предыстория:

  • 18 мая Верховная Рада отправила в отставку министра здравоохранения Максима Степанова, министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игоря Петрашко и министра инфраструктуры Владислава Криклия.
  • В Верховную Раду поступило представление от фракции "Слуга народа" о назначении министром здравоохранения главного санитарного врача страны Виктора Ляшко.
  • Максим Степанов был назначен министром здравоохранения 30 марта 2020 года.

Темы: СтепановМинздравмедицина


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