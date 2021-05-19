Степанов: Я покидаю пост с чистым сердцем и совестью

Максим Степанов заявил, что покидает пост министра здравоохранения с чистой совестью и надеждой, что достижения его команды не уничтожат преемники.

Источник: Степанов в Facebook

Прямая речь: "Я не получил поддержки в сессионном зале (Верховной Рады – ред.), но я получил гораздо больше – поддержку тысяч врачей и простых людей по всей стране.

В сессионном зале многие в привычной себе манере снова пытался хайпонуть. Теперь уже на моей отставке. Каждый ведет себя в меру своего воспитания и психоэмоционального состояния.

Я покидаю пост с чистым сердцем и совестью.

Мы с минимальными потерями преодолели третью волну пандемии, заключили контракты на 42 млн доз вакцин, восстанавливали медицинскую отрасль в кризисных условиях фактически с нуля, почти завершили разработку сертификатов вакцинации, запустили трансплантации и многие другие проектов. Все это уже не удастся уничтожить, надеюсь".

Детали: Степанов поблагодарил президента Владимира Зеленского "за поддержку и доверие в течение всего года".

Также он поблагодарил тех, кто помогал спасать украинцев в течение этого непростого года: медикам, волонтерам, команде МОЗа.

По словам Степанова, он "всегда брал на себя ответственность за принятые решения, большинство из которых сегодня приносят действительную пользу людям и работают на государство".

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