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На Пасху в Украине обнаружили менее 3 тысяч больных COVID

Понедельник, 3 мая 2021, 08:21

За сутки 2 мая в Украине зафиксировали 2758 новых случаев COVID-19, 154 больных умерли, госпитализированы 1591 человека, выздоровели 5550 человек.

Источник: министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook

Детали: За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (360), Черкасской (233), Сумской (231), Донецкой (202) и Харьковской (164) областях. В г. Киев выявлено 95 случаев.

Среди новых заболевших – 116 детей и 23 медработника.

За сутки совершено 16 023 тестирований, в частности методом ПЦР – 9 298, методом ИФА – 1 260, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 5 465.

За сутки 2 апреля в Украине привито против коронавируса 177 человек. С начала прививочной кампании – 755 103 человека.

Что предшествовалоВ течение субботы, 1 мая, в стране зафиксировали 160 смертей от коронавируса, и больше 5 тысяч новых больных, выздоровели 5784 человека.

30 апреля в Украине было обнаружено 8549 новых случаев COVID, умер 351 больной, выздоровели 14 956 человек.

По состоянию на 3 мая по количеству новых больных Украина находится на 19 месте в мире и на 6 месте в Европе.

Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Украинская правда
Темы: коронавирусСтепанов


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