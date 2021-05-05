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В "красной зоне" осталось 6 областей

Среда, 5 мая 2021, 10:29

5 мая Житомирская область переместилась в желтую зону эпидемической опасности – в "красной зоне" остались 6 регионов Украины.

Источник: данные Министерства здравоохранения

Детали: К "красной зоне" по состоянию на 5 мая отнесены Запорожская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая и Черниговская области.

Уровень госпитализации больных с коронавирусом не превышен ни в одном регионе.

Однако в Черкасской области три дня подряд превышен коэффициент выявления случаев инфицирования, область рискует перейти из "оранжевой" в "красную" зону эпидопасности. 

 

В "желтой" зоне находятся Киев и 10 областей: Винницкая, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Херсонская и Черновицкая области. 

Остальные области отнесены к "оранжевой" зоне.

Предыстория: 

  • С 1 мая КиевКиевская и Николаевская области перешли из "красной зоны" эпидемической опасности в "желтую". Житомирская, Запорожская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая и Черниговская области оставались в "красной" зоне.
  • С 5 мая в Житомирской области ослабляют карантинные меры, регион перейдет из красной зоны эпидемической опасности в желтую.
  • В МОЗ 4 мая допускали, что Запорожская, Полтавская, Хмельницкая и Черниговская области смогут выйти из красной зоны карантина, если тенденция к улучшению эпидситуации у них сохранится.

Темы: карантинкоронавирусCovid-2019эпидемия


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