В "красной зоне" осталось 6 областей

5 мая Житомирская область переместилась в желтую зону эпидемической опасности – в "красной зоне" остались 6 регионов Украины.

Источник: данные Министерства здравоохранения

Детали: К "красной зоне" по состоянию на 5 мая отнесены Запорожская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая и Черниговская области.

Уровень госпитализации больных с коронавирусом не превышен ни в одном регионе.

Однако в Черкасской области три дня подряд превышен коэффициент выявления случаев инфицирования, область рискует перейти из "оранжевой" в "красную" зону эпидопасности.

В "желтой" зоне находятся Киев и 10 областей: Винницкая, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Херсонская и Черновицкая области.

Остальные области отнесены к "оранжевой" зоне.

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