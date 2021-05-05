В "красной зоне" осталось 6 областей
5 мая Житомирская область переместилась в желтую зону эпидемической опасности – в "красной зоне" остались 6 регионов Украины.
Источник: данные Министерства здравоохранения
Детали: К "красной зоне" по состоянию на 5 мая отнесены Запорожская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая и Черниговская области.
Уровень госпитализации больных с коронавирусом не превышен ни в одном регионе.
Однако в Черкасской области три дня подряд превышен коэффициент выявления случаев инфицирования, область рискует перейти из "оранжевой" в "красную" зону эпидопасности.
В "желтой" зоне находятся Киев и 10 областей: Винницкая, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Херсонская и Черновицкая области.
Остальные области отнесены к "оранжевой" зоне.
Предыстория:
- С 1 мая Киев, Киевская и Николаевская области перешли из "красной зоны" эпидемической опасности в "желтую". Житомирская, Запорожская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая и Черниговская области оставались в "красной" зоне.
- С 5 мая в Житомирской области ослабляют карантинные меры, регион перейдет из красной зоны эпидемической опасности в желтую.
- В МОЗ 4 мая допускали, что Запорожская, Полтавская, Хмельницкая и Черниговская области смогут выйти из красной зоны карантина, если тенденция к улучшению эпидситуации у них сохранится.