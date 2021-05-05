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Вирастюка не зарегистрировали нардепом

Среда, 5 мая 2021, 17:19
Вирастюка не зарегистрировали нардепом

Центральная избирательная комиссия не поддержала регистрацию народным депутатом кандидата от партии "Слуга народа" Василия Вирастюк.

Источник: заседание ЦИК

Детали: В частности, во время заседания было отмечено, что в комиссии отсутствуют правовые основания для регистрации Вирастюка нардепом из-за решения Верховного Суда, который отменил протокол ЦИК о признании его победителем на выборах.

Постановление об отказе регистрировать Вирастюка нардепом поддержали все присутствующие на заседании члены ЦИК – 12 человек.

В комиссии отметили, что сейчас ищут возможные правовые пути решения сложившейся ситуации.

Что предшествовало: Вечером 1 мая Большая палата Верховного суда признала противоправным и отменила протокол Центральной избирательной комиссии, которым кандидата от "Слуги народа" Василия Вирастюка признано победителем в округе 87 на Ивано-Франковщине.

Предыстория:

  • 28 марта в округе 87 в Ивано-Франковской области состоялись довыборы в Верховную Раду.
  • 4 апреля на округе №87 завершился подсчет голосов за кандидатов в народные депутаты, силач и выдвиженец "Слуги народа" Василий Вирастюк обошел кандидата от "За майбутнє" Александра Шевченко на 749 голосов: Вирастюк получил 31,25%, а Шевченко – 29,69% поддержки.
  • В округе №87 полиция начала 17 уголовных производств. 12 из них - связаны с нарушением избирательного законодательства, еще 5 - касаются избирательного процесса.
  • 22 апреля ЦИК официально признала Вирастюка победителем.

Ольга Гетьманец, УП
Темы: ЦИКвиборы
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