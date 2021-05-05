Вирастюка не зарегистрировали нардепом
Центральная избирательная комиссия не поддержала регистрацию народным депутатом кандидата от партии "Слуга народа" Василия Вирастюк.
Источник: заседание ЦИК
Детали: В частности, во время заседания было отмечено, что в комиссии отсутствуют правовые основания для регистрации Вирастюка нардепом из-за решения Верховного Суда, который отменил протокол ЦИК о признании его победителем на выборах.
Постановление об отказе регистрировать Вирастюка нардепом поддержали все присутствующие на заседании члены ЦИК – 12 человек.
В комиссии отметили, что сейчас ищут возможные правовые пути решения сложившейся ситуации.
Что предшествовало: Вечером 1 мая Большая палата Верховного суда признала противоправным и отменила протокол Центральной избирательной комиссии, которым кандидата от "Слуги народа" Василия Вирастюка признано победителем в округе 87 на Ивано-Франковщине.
Предыстория:
- 28 марта в округе 87 в Ивано-Франковской области состоялись довыборы в Верховную Раду.
- 4 апреля на округе №87 завершился подсчет голосов за кандидатов в народные депутаты, силач и выдвиженец "Слуги народа" Василий Вирастюк обошел кандидата от "За майбутнє" Александра Шевченко на 749 голосов: Вирастюк получил 31,25%, а Шевченко – 29,69% поддержки.
- В округе №87 полиция начала 17 уголовных производств. 12 из них - связаны с нарушением избирательного законодательства, еще 5 - касаются избирательного процесса.
- 22 апреля ЦИК официально признала Вирастюка победителем.