Молдова получит еще 100 тысяч доз вакцины от дружественной страны в ЕС

Румыния передаст Молдове еще одну партию вакцины от коронавируса, в которой будет 100 тысяч доз.

Об этом 5 мая сообщила президент Майя Санду, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NewsMaker.

"Хорошая новость для граждан. Румыния предоставит нашей стране щедрое пожертвование – 100 тысяч доз вакцины. Мы очень благодарны Румынии за ее бесконечную солидарность с Молдовой", – написала Санду на своей странице в Facebook.

Также Санду сообщила, что Румыния планирует продать Молдове еще 200 тысяч доз вакцины.

О какой вакцине идет речь, Санду не уточнила, отметив лишь, что закупка состоится в мае по ценам, одобренным Евросоюзом.

При этом Санду призвала министерство здравоохранения перейти к всеобщей вакцинации и предоставить всем желающим возможность сделать прививку от коронавируса.

По данным Минздрава, до сих пор Молдова получила 684 970 доз вакцин против коронавируса.

Первую дозу вакцины уже получили 132 687 человек, а обе дозы – 18458.

Напомним, Молдова благодаря Румынии получила первую партию вакцины от коронавируса AstraZeneca в конце февраля, после чего смогла начать вакцинацию.

В начале марта Молдова первой в Европе получила вакцины через платформу COVAX.