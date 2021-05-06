ГБР завершило расследование катастрофы Ан-26

Государственного бюро расследований завершило досудебное расследование по делу крушения военного самолета АН-26Ш в Чугуеве 25 сентября 2020 года, а за это время провело более 150 экспертиз.

Источник: пресс-служба ГБР

Дословно: "Впервые в истории Украины в сжатые сроки следователи ГБР обеспечили быстрое, полное и беспристрастное расследование обстоятельств авиакатастрофы, во время которого, среди прочего, проведено более 150 различных экспертиз.

Досудебным расследованием установлены лица, совершившие уголовные правонарушения, которые находятся в причинно-следственной связи с авиакатастрофой".

Детали: Отмечается, что к уголовной ответственности привлечено 6 человек, а именно:

командующего Воздушных сил ВСУ;

начальника Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба;

командира воинской части;

заместителя командира воинской части;

заместителя командира воинской части по летной подготовке;

руководителя управления полетами на аэродроме "Чугуев".

Кроме того, трем людям, которым сообщили о подозрении на прошлой неделе, суд избрал меру пресечения в виде ночного домашнего ареста.

Предыстория: