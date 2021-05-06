ГБР завершило расследование катастрофы Ан-26
Государственного бюро расследований завершило досудебное расследование по делу крушения военного самолета АН-26Ш в Чугуеве 25 сентября 2020 года, а за это время провело более 150 экспертиз.
Источник: пресс-служба ГБР
Дословно: "Впервые в истории Украины в сжатые сроки следователи ГБР обеспечили быстрое, полное и беспристрастное расследование обстоятельств авиакатастрофы, во время которого, среди прочего, проведено более 150 различных экспертиз.
Досудебным расследованием установлены лица, совершившие уголовные правонарушения, которые находятся в причинно-следственной связи с авиакатастрофой".
Детали: Отмечается, что к уголовной ответственности привлечено 6 человек, а именно:
- командующего Воздушных сил ВСУ;
- начальника Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба;
- командира воинской части;
- заместителя командира воинской части;
- заместителя командира воинской части по летной подготовке;
- руководителя управления полетами на аэродроме "Чугуев".
Кроме того, трем людям, которым сообщили о подозрении на прошлой неделе, суд избрал меру пресечения в виде ночного домашнего ареста.
Предыстория:
- Учебные полеты на самолетах Ан-26 приостановили после авиакатастрофы 25 сентября 2020 года. Тогда Ан-26, который совершал плановый учебный полет с 27 людьми на борту, разбился при заходе на посадку возле Чугуева. 25 человек погибли на месте, двое курсантов госпитализировали. 26 сентября один из госпитализированных скончался в больнице.
- По факту авиакатастрофы открыли уголовное производство по ст.416 (нарушение правил полетов и подготовки к ним, повлекшее катастрофу и тяжелые последствия) УК.
- По информации СБУ, командир экипажа самолета Ан-26 перед катастрофой доложил об отказе левого двигателя и запросил заход на посадку.
- Министр обороны Андрей Таран заявил, что военный самолет Ан-26, скорее всего, зацепился крылом за землю.
- Следователи ГБР рассматривают четыре версии катастрофы военного самолета Ан-26.