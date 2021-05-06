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ГБР завершило расследование катастрофы Ан-26

Четверг, 6 мая 2021, 10:33
ГБР завершило расследование катастрофы Ан-26

Государственного бюро расследований завершило досудебное расследование по делу крушения военного самолета АН-26Ш в Чугуеве 25 сентября 2020 года, а за это время провело более 150 экспертиз.

Источник: пресс-служба ГБР

Дословно: "Впервые в истории Украины в сжатые сроки следователи ГБР обеспечили быстрое, полное и беспристрастное расследование обстоятельств авиакатастрофы, во время которого, среди прочего, проведено более 150 различных экспертиз.

Досудебным расследованием установлены лица, совершившие уголовные правонарушения, которые находятся в причинно-следственной связи с авиакатастрофой".

Детали: Отмечается, что к уголовной ответственности привлечено 6 человек, а именно:

  • командующего Воздушных сил ВСУ;
  • начальника Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба;
  • командира воинской части;
  • заместителя командира воинской части;
  • заместителя командира воинской части по летной подготовке;
  • руководителя управления полетами на аэродроме "Чугуев".

Кроме того, трем людям, которым сообщили о подозрении на прошлой неделе, суд избрал меру пресечения в виде ночного домашнего ареста.

Предыстория:

  • Учебные полеты на самолетах Ан-26 приостановили после авиакатастрофы 25 сентября 2020 года. Тогда Ан-26, который совершал плановый учебный полет с 27 людьми на борту, разбился при заходе на посадку возле Чугуева. 25 человек погибли на месте, двое курсантов госпитализировали. 26 сентября один из госпитализированных скончался в больнице.
  • По факту авиакатастрофы открыли уголовное производство по ст.416 (нарушение правил полетов и подготовки к ним, повлекшее катастрофу и тяжелые последствия) УК.
  • По информации СБУ, командир экипажа самолета Ан-26 перед катастрофой доложил об отказе левого двигателя и запросил заход на посадку.
  • Министр обороны Андрей Таран заявил, что военный самолет Ан-26, скорее всего, зацепился крылом за землю.
  • Следователи ГБР рассматривают четыре версии катастрофы военного самолета Ан-26.

Украинская правда

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