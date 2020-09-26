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В ГБР назвали 4 версии катастрофы АН-26

Суббота, 26 сентября 2020, 11:26

Следователи ГБР рассматривают четыре версии катастрофы военного самолета АН-26 в Харьковской области.

Источник: ГБР

Дословно: Проверяются такие версии следствия:

  • катастрофа вследствие технической неисправности агрегатов летательного аппарата;
  • катастрофа вследствие ненадлежащего исполнения своих служебных обязанностей экипажем;
  • ненадлежащее исполнение служебных обязанностей лицами, которые были ответственными за управление полетами;
  • ненадлежащее техническое обслуживание самолета и подготовки его к полету.

Детали: ГБР начало досудебное расследование в связи с падением военного самолета АН-26 по факту нарушения правил полетов и подготовки к ним, повлекшим катастрофу и тяжкие последствия (ст. 416 УК Украины).

Предыстория:

  • Вечером 25 сентября во Харьковской области на 530 километре трассы Киев-Харьков рядом с дорогой упал военный самолет Ан-26 и сразу загорелся.
  • На борту были члены экипажа, курсанты и офицеры Харьковского университета Воздушных Сил ВСУ им. Кожедуба - всего 27 человек. 
  • По данным ГСЧС, вследствие катастрофы 23 человека погибло, 1 пострадал, поиски еще 3 продолжаются.
  • По информации СБУ, командир экипажа самолета АН-26 перед катастрофой доложил об отказе левого двигателя и запросил заход на посадку.
  • Министр обороны Андрей Таран заявил, что военный самолет АН-26, скорее всего, зацепился крылом за землю.

Украинская правда
Темы: Катастрофа АН26ГБР


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