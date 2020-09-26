На месте крушения АН-26 нашли тела всех погибших
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям обнародовала окончательную информацию о падении самолета АН-26 в Харьковской области.
Источник: сообщение ГСЧС по состоянию на 12:15 субботы
Детали: 25 сентября в ГСЧС поступила информация, что вблизи города Чугуев на расстоянии около 2 км до военного аэропорта произошло падение самолета АН-26 ВС Украины, с последующим возгоранием. В 21:53 пожар самолета ликвидирован.
По информации диспетчера аэродрома, на борту находилось 27 человек (их должно было быть 28, однако одного курсанта не допустили к выполнению полета).
Дословно: "По состоянию на 12:15 (26 сентября - УП) на месте авиакатастрофы найдены тела 25 погибших человек. Один человек умер в больнице и один человек травмирован (находится в больнице). От ГСЧС привлечено 62 спасателей и 10 единиц техники".
Предыстория:
- Вечером 25 сентября во Харьковской области на 530 километре трассы Киев-Харьков рядом с дорогой упал военный самолет Ан-26 и сразу загорелся.
- На борту были члены экипажа, курсанты и офицеры Харьковского университета Воздушных Сил ВСУ им. Кожедуба - всего 27 человек.
- По информации СБУ, командир экипажа самолета АН-26 перед катастрофой доложил об отказе левого двигателя и запросил заход на посадку.
- Министр обороны Андрей Таран заявил, что военный самолет АН-26, скорее всего, зацепился крылом за землю.
- Следователи ГБР рассматривают четыре версии катастрофы военного самолета АН-26 в Харьковской области.