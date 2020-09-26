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На месте крушения АН-26 нашли тела всех погибших

Суббота, 26 сентября 2020, 12:50

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям обнародовала окончательную информацию о падении самолета АН-26 в Харьковской области.

Источник: сообщение ГСЧС по состоянию на 12:15 субботы

Детали: 25 сентября в ГСЧС поступила информация, что вблизи города Чугуев на расстоянии около 2 км до военного аэропорта произошло падение самолета АН-26 ВС Украины, с последующим возгоранием. В 21:53 пожар самолета ликвидирован.

По информации диспетчера аэродрома, на борту находилось 27 человек (их должно было быть 28, однако одного курсанта не допустили к выполнению полета).

Дословно: "По состоянию на 12:15 (26 сентября - УП) на месте авиакатастрофы найдены тела 25 погибших человек. Один человек умер в больнице и один человек травмирован (находится в больнице). От ГСЧС привлечено 62 спасателей и 10 единиц техники".

 
 

Предыстория:

  • Вечером 25 сентября во Харьковской области на 530 километре трассы Киев-Харьков рядом с дорогой упал военный самолет Ан-26 и сразу загорелся.
  • На борту были члены экипажа, курсанты и офицеры Харьковского университета Воздушных Сил ВСУ им. Кожедуба - всего 27 человек. 
  • По информации СБУ, командир экипажа самолета АН-26 перед катастрофой доложил об отказе левого двигателя и запросил заход на посадку.
  • Министр обороны Андрей Таран заявил, что военный самолет АН-26, скорее всего, зацепился крылом за землю.
  • Следователи ГБР рассматривают четыре версии катастрофы военного самолета АН-26 в Харьковской области.

Украинская правда
Темы: Катастрофа АН26ГСЧС


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