На месте крушения АН-26 нашли тела всех погибших

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям обнародовала окончательную информацию о падении самолета АН-26 в Харьковской области.

Источник: сообщение ГСЧС по состоянию на 12:15 субботы

Детали: 25 сентября в ГСЧС поступила информация, что вблизи города Чугуев на расстоянии около 2 км до военного аэропорта произошло падение самолета АН-26 ВС Украины, с последующим возгоранием. В 21:53 пожар самолета ликвидирован.

По информации диспетчера аэродрома, на борту находилось 27 человек (их должно было быть 28, однако одного курсанта не допустили к выполнению полета).

Дословно: "По состоянию на 12:15 (26 сентября - УП) на месте авиакатастрофы найдены тела 25 погибших человек. Один человек умер в больнице и один человек травмирован (находится в больнице). От ГСЧС привлечено 62 спасателей и 10 единиц техники".

Предыстория: