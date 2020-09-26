Министр обороны назвал предварительную причину катастрофы АН-26

Министр обороны Андрей Таран заявляет, что военный самолет АН-26, разбившийся в Харьковской области, скорее всего, зацепился крылом за землю.

Источник: Таран во время общения с журналистами на месте катастрофы, сообщает сайт Минобороны

Дословно: "Предварительный анализ свидетельствует о том, что, скорее всего, самолет зацепился крылом за землю".

"Все шло по плану, самолет выполнял тренировочные полеты для обучения курсантов. За штурвалом находился пилот – инструктор, курсанты по очереди садились в правое кресло рядом с ним для получения навыков пилотирования и управления самолетом".

Детали: По словам министра, предварительный анализ дает основания полагать, что, скорее всего, самолет зацепился крылом за землю.

Он также сообщил, что бортовой самописец находится в самолете, и после анализа записанной там информации можно будет делать выводы о причинах катастрофы.

Глава Минобороны отметил, что, по предварительной оценке специалистов по летной безопасности, произошел отказ одного из датчиков в левом двигателе воздушного судна. То есть отказал не сам двигатель, а один из его датчиков. Министр добавил также, что двигатель самолета имел в запасе более пяти тысяч летных часов до очередного ремонта.

По словам Тарана, самолет 1977 производства, то есть ему 43 года. Но машина могла осуществлять полеты еще три года без обновления ресурса. Речь идет и о двигателях, и о самом борте. Он также подчеркнул, что в течение дня 25 сентября самолет совершил шесть взлетов и пять посадок и должен был еще работать до 23.00.

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