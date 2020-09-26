Курсанты не управляли АН-26, пилот докладывал об отказе двигателя – СБУ

По информации СБУ, командир экипажа самолета АН-26, разбившегося в Харьковской области, перед катастрофой доложил об отказе левого двигателя и запросил заход на посадку.

Источник: СБУ

Дословно: "По имеющейся информации, учебные полеты самолета АН-26 начались в 18.50 и должны были продолжаться до 22.50. Учебными планами была предусмотрена подготовка курсантов как летной, так и штурманской специальностей в соответствии с курсом боевой подготовки.

По предварительной информации, непосредственно управление самолетом курсанты не совершали – все полеты выполнял командир экипажа. После выполнения части маршрута в 20.38 он доложил руководителю полетов об отказе левого двигателя, в 20.40 – запросил заход на посадку, в 20.43 – прошел дальний привод, в 20.45 – произошла авиакатастрофа".

Детали: В СБУ также заявили, что трагедия унесла жизни 25 человек. О таком же количестве погибших сообщал ранее Офис генпрокурора. Однако, по информации ГСЧС, на месте катастрофы найдены тела 23 человек, поиски еще двух человек продолжаются.

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