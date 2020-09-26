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Курсанты не управляли АН-26, пилот докладывал об отказе двигателя – СБУ

Суббота, 26 сентября 2020, 10:03
фото Офиса президента

По информации СБУ, командир экипажа самолета АН-26, разбившегося в Харьковской области, перед катастрофой доложил об отказе левого двигателя и запросил заход на посадку.

Источник: СБУ

Дословно: "По имеющейся информации, учебные полеты самолета АН-26 начались в 18.50 и должны были продолжаться до 22.50. Учебными планами была предусмотрена подготовка курсантов как летной, так и штурманской специальностей в соответствии с курсом боевой подготовки.

По предварительной информации, непосредственно управление самолетом курсанты не совершали – все полеты выполнял командир экипажа. После выполнения части маршрута в 20.38 он доложил руководителю полетов об отказе левого двигателя, в 20.40 – запросил заход на посадку, в 20.43 – прошел дальний привод, в 20.45 – произошла авиакатастрофа".

Детали: В СБУ также заявили, что трагедия унесла жизни 25 человек. О таком же количестве погибших сообщал ранее Офис генпрокурора. Однако, по информации ГСЧС, на месте катастрофы найдены тела 23 человек, поиски еще двух человек продолжаются.

Предыстория:

  • Вечером 25 сентября во Харьковской области на 530 километре трассы Киев-Харьков рядом с дорогой упал военный самолет Ан-26 и сразу загорелся.
  • На борту были члены экипажа, курсанты и офицеры Харьковского университета Воздушных Сил ВСУ им. Кожедуба - всего 27 человек. 
  • По предварительной информации Офиса генпрокурора, в результате катастрофы 25 человек погибли, двое пострадали. Однако ГСЧС сообщает о 23 погибших, 2 пострадавших и поисках еще 2 человек. 
  • По данным СНБО, падение военного самолета в Харьковской области произошло во время выполнения учебно-тренировочного полета.

Украинская правда
Темы: Катастрофа АН26СБУ


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