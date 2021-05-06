Вспышка коронавируса в Индии: украинское правительство готово поделиться кислородом

Украинские власти готовы помочь кислородом Индии в преодолении масштабной вспышки коронавируса.

Источник: премьер-министр Денис Шмыгаль в эфире программы "Право на власть" 6 мая

Прямая речь: "Правительство Украины предложило поддержку правительству Индии. Так как и все страны мы обратились и спросили, какая помощь может быть от Украины предоставлена. Они отказались от всего, кроме кислорода, поэтому Украина готова предоставить для Индии кислород. Сейчас технически отрабатываются эти вопросы и мы будем также в кругу государств, поддерживающих Индию".

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