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Вспышка коронавируса в Индии: украинское правительство готово поделиться кислородом

Четверг, 6 мая 2021, 23:10

Украинские власти готовы помочь кислородом Индии в преодолении масштабной вспышки коронавируса.

Источник: премьер-министр Денис Шмыгаль в эфире программы "Право на власть" 6 мая

Прямая речь: "Правительство Украины предложило поддержку правительству Индии. Так как и все страны мы обратились и спросили, какая помощь может быть от Украины предоставлена. Они отказались от всего, кроме кислорода, поэтому Украина готова предоставить для Индии кислород. Сейчас технически отрабатываются эти вопросы и мы будем также в кругу государств, поддерживающих Индию".

Предыстория:

  • Индия является одним из эпицентров пандемии в мире. Ежедневно на Индию приходится около трети всех выявленных в мире случаев COVID-19. Премьер Индии Нарендра Моди заявил, что страна столкнулась с "цунами" заражений.
  • 1 мая половину всех COVID-больных мира обнаружили в Индии. Смертность от инфекции подскочила до рекордных 3689 случаев в сутки.
  • Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что вспышка COVID-19 в Индии была вызвана "идеальным штормом" массовых собраний, более заразными штаммами и низким уровнем вакцинации.
  • Ряд европейских стран, Пакистан и США отправляют Индии помощь.

Украинская правда
Темы: коронавирусИндияКабинет министров


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