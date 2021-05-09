В Украину прибыли еще полмиллиона доз китайской вакцины
Воскресенье, 9 мая 2021, 20:40
В Украину прибыли еще 500 тысяч доз китайской вакцины CoronaVac от компании Sinovac Biotech.
Источник: министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook
Дословно: "Только что в Борисполе приземлились очередные 500 тысяч доз вакцины CoronaVac от компании Sinovac Biotech".
Детали: Министр напомнил, что в целом Украина законтрактовала 1,9 млн этой вакцины, из которых 1,215 млн уже получила.
Что предшествовало: 25 марта в Украину отправили первую партию вакцин "CoronaVac" производства китайской компании Sinovac Biotech.
30 апреля в Украину прибыло еще 500 тысяч доз вакцины CoronaVac.
Украинская правда