Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

В Украину прибыли еще полмиллиона доз китайской вакцины

Воскресенье, 9 мая 2021, 20:40

В Украину прибыли еще 500 тысяч доз китайской вакцины CoronaVac от компании Sinovac Biotech.

Источник: министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook

Дословно: "Только что в Борисполе приземлились очередные 500 тысяч доз вакцины CoronaVac от компании Sinovac Biotech".

Детали: Министр напомнил, что в целом Украина законтрактовала 1,9 млн этой вакцины, из которых 1,215 млн уже получила.

Что предшествовало: 25 марта в Украину отправили первую партию вакцин "CoronaVac" производства китайской компании Sinovac Biotech.

30 апреля в Украину прибыло еще 500 тысяч доз вакцины CoronaVac.

Украинская правда
Темы: вакцинацияКитайСтепанов


powered by lun.ua
Главное сегодня

Полиция начала 13 производств за нарушения на День победы

Меркель надеется, что непривитые туристы смогут путешествовать в ЕС этим летом

Брат королевы Британии тайно продает свои связи с Кремлем - The Times

фотоАнтивенгерские листовки на Закарпатье: наемники работали по указке кураторов из РФ

фото, відеоВ Украине в массовых мероприятиях ко Дню победы приняли участие 40 тысяч человек

видеоПарад в Москве: к Путину в гости приехал только президент Таджикистана

Все новости...
вакцинация
ЕС не продлил контракт с AstraZeneca на поставку вакцин
В Германии начали действовать привилегии для вакцинированных
Ученые пытаются выяснить, насколько эффективна только одна доза Covid-вакцины
Последние новости
20:40
В Украину прибыли еще полмиллиона доз китайской вакцины
20:37
Новости экономики: космическая программа на пять лет, рост импорта бензина
19:55
Полиция начала 13 производств за нарушения на День победы
19:28
NASA обвинило Китай в несоблюдении стандартов из-за обломков ракеты
18:39
ЕС не продлил контракт с AstraZeneca на поставку вакцин
18:05
В Литве подтвердили случай бразильского штамма коронавируса
17:56
В районе ООС в воскресенье без обстрелов
17:38
В январе-апреле 2021 импорт бензинов вырос на 30%
17:32
В Украине прибавилось более тысячи "матерей-героинь"
17:20
Меркель надеется, что непривитые туристы смогут путешествовать в ЕС этим летом
Все новости...