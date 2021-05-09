В Украину прибыли еще полмиллиона доз китайской вакцины

В Украину прибыли еще 500 тысяч доз китайской вакцины CoronaVac от компании Sinovac Biotech.

Источник: министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook

фото аэропорта "Борисполь"

Дословно: "Только что в Борисполе приземлились очередные 500 тысяч доз вакцины CoronaVac от компании Sinovac Biotech".

Детали: Министр напомнил, что в целом Украина законтрактовала 1,9 млн этой вакцины, из которых 1,215 млн уже получила.

Что предшествовало: 25 марта в Украину отправили первую партию вакцин "CoronaVac" производства китайской компании Sinovac Biotech.

30 апреля в Украину прибыло еще 500 тысяч доз вакцины CoronaVac.