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В Украину прибыли еще полмиллиона доз китайской вакцины

Воскресенье, 9 мая 2021, 20:40
В Украину прибыли еще полмиллиона доз китайской вакцины
фото аэропорта "Борисполь"

В Украину прибыли еще 500 тысяч доз китайской вакцины CoronaVac от компании Sinovac Biotech.

Источник: министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook

 
фото аэропорта "Борисполь"

Дословно: "Только что в Борисполе приземлились очередные 500 тысяч доз вакцины CoronaVac от компании Sinovac Biotech".

Детали: Министр напомнил, что в целом Украина законтрактовала 1,9 млн этой вакцины, из которых 1,215 млн уже получила.

Что предшествовало: 25 марта в Украину отправили первую партию вакцин "CoronaVac" производства китайской компании Sinovac Biotech.

 

30 апреля в Украину прибыло еще 500 тысяч доз вакцины CoronaVac.

Украинская правда

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Темы: вакцинацияКитайСтепанов
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