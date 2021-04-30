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В Украину прибыла еще одна партия вакцины против COVID

Пятница, 30 апреля 2021, 21:53
В Украину прибыла еще одна партия вакцины против COVID

30 апреля в Украину прибыло 500 тысяч доз вакцины от коронавируса CoronaVac.

Источник: Минздрав со ссылкой на министра Максима Степанова в Facebook

Прямая речь Степанова: "Несмотря на дефицит вакцин в мире, мы делаем все возможное, чтобы обеспечить граждан Украины вакцинами. Согласно договоренностям и контрактам, еженедельно планируем получать новые поступления вакцин. Хочу напомнить, что все вакцины безопасны и эффективны. Это наш шанс спасти свое здоровье и вернуться к нормальной жизни".

Детали: Первая партия вакцины CoronaVac в размере 200 тысяч доз прибыла в Украину 25 марта. Вакцинация этим препаратом началась 13 апреля. В общем, Украина должна получить 1,9 миллиона доз вакцины CoronaVac компании Sinovac Biotech.

В Минздраве напомнили, что поставщиком вакцины в Украину является группа компаний "Лекхим". Владельцев последней обвиняли в связях с бывшим министром здравоохранения времен Виктора Януковича Раисой Богатыревой, а министра Степанова в том, что он самовольно назначил поставщика компаний, несмотря на существование ГП "Медичні закупівлі".

Что предшествовало: 6 марта заместитель министра здравоохранения Игорь Иващенко рассказал, что Минздрав оштрафует поставщика китайской вакцины Sinovac, украинскую компанию компанию "Лекхим", за несвоевременную доставку препарата в Украину.

Предыстория:

  • 3 апреля Украина получила 367 тысяч доз COVID-вакцины AstraZeneca-SKBio производства Южной Кореи в рамках глобальной инициативы COVAX.
  • Перед этим в Украину прибыло 117 тысяч доз вакцины Pfizer.
  • 25 марта в Украину отправили первую партию вакцин "CoronaVac" производства китайской компании Sinovac Biotech, которая показывала 83,5% эффективности.
  • 23 февраля в Украину прибыла первая партия вакцины AstraZeneca из Индии (CoviShield) – 500 тысяч доз.

Украинская правда

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Темы: вакцинациякоронавирус
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