В Украину прибыла еще одна партия вакцины против COVID
30 апреля в Украину прибыло 500 тысяч доз вакцины от коронавируса CoronaVac.
Источник: Минздрав со ссылкой на министра Максима Степанова в Facebook
Прямая речь Степанова: "Несмотря на дефицит вакцин в мире, мы делаем все возможное, чтобы обеспечить граждан Украины вакцинами. Согласно договоренностям и контрактам, еженедельно планируем получать новые поступления вакцин. Хочу напомнить, что все вакцины безопасны и эффективны. Это наш шанс спасти свое здоровье и вернуться к нормальной жизни".
Детали: Первая партия вакцины CoronaVac в размере 200 тысяч доз прибыла в Украину 25 марта. Вакцинация этим препаратом началась 13 апреля. В общем, Украина должна получить 1,9 миллиона доз вакцины CoronaVac компании Sinovac Biotech.
В Минздраве напомнили, что поставщиком вакцины в Украину является группа компаний "Лекхим". Владельцев последней обвиняли в связях с бывшим министром здравоохранения времен Виктора Януковича Раисой Богатыревой, а министра Степанова в том, что он самовольно назначил поставщика компаний, несмотря на существование ГП "Медичні закупівлі".
Что предшествовало: 6 марта заместитель министра здравоохранения Игорь Иващенко рассказал, что Минздрав оштрафует поставщика китайской вакцины Sinovac, украинскую компанию компанию "Лекхим", за несвоевременную доставку препарата в Украину.
Предыстория:
- 3 апреля Украина получила 367 тысяч доз COVID-вакцины AstraZeneca-SKBio производства Южной Кореи в рамках глобальной инициативы COVAX.
- Перед этим в Украину прибыло 117 тысяч доз вакцины Pfizer.
- 25 марта в Украину отправили первую партию вакцин "CoronaVac" производства китайской компании Sinovac Biotech, которая показывала 83,5% эффективности.
- 23 февраля в Украину прибыла первая партия вакцины AstraZeneca из Индии (CoviShield) – 500 тысяч доз.