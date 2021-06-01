Почти 14 тысяч человек привили против коронавируса в Украине 31 мая

13 937 человек привито против COVID-19 в Украине 31 мая: одну дозу получили 10 232 человека, вторую дозу – 3 705 человек.

Источник: МОЗ

Детали: С 24 февраля привито 1 032 038 человек, из них первую дозу получили 1 032 036 человек, полностью иммунизированы, получив обе дозы, – 129 482 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом).

Всего проведено 1 161 518 прививок.

В течение суток работали 215 мобильных бригад и 317 прививочных пунктов.

По состоянию на 1 июня 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 615 238 человек.