Медведчук договаривался с Россией о газе и затягивал обмен пленных – пленки

Несмотря на заявления пятого президента Петра Порошенко о том, что нардеп и кум российского президента Виктор Медведчук официально занимался только освобождением заложников и пленных, на самом деле Медведчук принимал непосредственное участие в многочисленных экономических и деловых переговорах, а в вопросе обмена вместо помогать – мешал.

Источник: "Bihus.Info" со ссылкой на записи разговоров якобы Медведчука с рядом украинских и российских политиков и чиновников

Дословно: "Кроме упомянутых в предыдущих эпизодах торговли углем с оккупированных территорий и приватизации стратегического нефтепродуктопровода, на записях Медведчук активно участвует в газовых переговорах Украины и России и переговорах относительно импорта российской электроэнергии. Причем в первом случае явно отстаивает интересы и желание российской стороны, а во втором – частные интересы бизнес-партнера президента Петра Порошенко".

Детали: Согласно пленкам и согласно информации о перелетах Медведчука, накануне официальных газовых переговоров в октябре 2014 года он летал в Сочи, где тогда вероятно находился президент РФ Владимир Путин, а затем в Москву – к главе "Газпрома" Алексею Миллеру и российскому профильному министру Александру Новаку – обсуждать детали контракта.

Судя по записям, два президента при посредничестве Медведчука согласовали, что украинская делегация не будет выдвигать радикальных требований относительно определенных нюансов контракта. Однако прямо посреди переговоров якобы Миллер с Новаком звонили Медведчуку и жаловались, что украинская делегация в Брюсселе выдвигает неожиданные и жесткие требования относительно внесения изменений в контракт.

Тогда россияне пообещали снизить цену на газ, но украинская делегация хотела гарантий – вписать это прямо в контракт. Россию такой вариант не устраивал.

В конце концов украинская делегация уступила. А на следующий день на записях якобы Медведчук с Новаком смеялись над тем, что Украина согласилась на гарантии, которые ей по сути ничего не гарантировали.

Записи свидетельствуют, что сразу по окончании газовых переговоров Медведчук присоединился и к переговорам по импорту электроэнергии из России. Тогда Украина столкнулась с дефицитом электроэнергии, а России надо было обеспечить электричеством оккупированный Крым. Поэтому Москве нужен был двойной контракт: продавать Украине электричество так, чтобы Украина его поставляла в Крым.

Пленки также подтверждают расследование "Украинской правды" о том, что в контракт тогда пытались ввести посредника – кипрскую "прокладку", которую якобы контролировал бизнес-партнер Петра Порошенко – энергетический бизнесмен Константин Григоришин. Обсуждение этой схемы в записях звучало до последнего, но после расследования журналистов контракт все же заключили напрямую.

В конце декабря 2014 года Медведчук официально получил статус переговорщика от Украины по обмену пленными с так называемыми ЛДНР. Несмотря на официальные заявления, что привлечь Медведчука к переговорам решили в СБУ, пленки свидетельствуют, что за 10 дней до этих публичных заявлений якобы сам Медведчук в разговоре с якобы помощником Путина Владиславом Сурковым заявил, что попросил его заниматься пленными именно тогдашний президент Порошенко.

Несмотря на ряд привилегий, которые получил Медведчук благодаря новому статусу, эффективность его как переговорщика в этом процессе вызывает много вопросов.

Журналисты напомнили, что к моменту официального вхождения Медведчука в процесс обмена, Украина смогла вернуть домой столько же людей, сколько и за несколько последующих лет (с сентября по декабрь 2014 года было освобождено 1,5 тысячи украинских граждан, а до апреля 2019 – чуть больше 3 тысяч).

Более того, судя по телефонным разговорам, Медведчук мог мешать другим украинским участниками процесса, а также подстрекал переговорщиков от так называемых ЛДНР проводить обмены исключительно через него.

Во время одного из разговоров якобы Медвечука с ответственной за обмены в т.н. ЛНР Ольгой Кобцевой, последняя жаловалась на попытки Украины провести выгодный для себя обмен в формате "7 на 1", и якобы Медведчук тогда советовал не отдавать 7 украинцев за одного боевика, а в дальнейшем радовался срыву этих переговоров.

Также в записях телефонных разговоров обсуждаются и два известных обмена – Надежды Савченко и "киборга" Андрея Гречанова ("Рахман").

Журналисты не нашли среди пленок таких, которые бы свидетельствовали об организации Медведчуком самого обмена Саченко, но на них есть несколько разговоров с пресс-секретарем Путина Дмитрием Песковым – там Медведчук жаловался, что его в день обмена Савченко не показали в новостях рядом с Путиным.

Что касается Гречанова, то, согласно записям, его освобождением от начала Медведчук не занимался.

Сразу после попадания "Рахмана" в плен в июле 2015 года вытащить его пытался Алексей Мочанов (товарищ Гречанова и на тот момент – советник министра обороны).

По словам Мочанова, боевики были готовы отдать Гречанова в обмен на взятого в плен украинскими военными российского кадрового офицера Старкова. Но тогда украинская сторона заявила ему, что Старков должен пройти через суд. Следовательно, обмен затягивался.

Медведчук, судя по записям, еще в середине сентября вообще не знал где именно находится Гречанов и при этом отказывался от предложений боевиков обменять его на уже упомянутого Старкова.

Но через несколько месяцев, как свидетельствуют записи, якобы Медведчук резко начал называть этот обмен важнейшим, подчеркивать свое активное участие в его подготовке и договоренности "первых лиц двух государств", а также требовал не отдавать "Рахмана" Мочанову, который все это время занимался процессом.

Журналисты отмечает, что поскольку Гречанов был достаточно известным, то все это делалось для того, чтобы его вытащили на "президентском уровне".

Что было раньше: Расследователи Bihus.info обнародовали первую часть телефонных разговоров вероятно председателя политсовета "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука, на которых фигурирует его кум Владимир Путин, пятый президент Петр Порошенко, олигарх Ринат Ахметов и боевики ОРДЛО.

Предыстория: