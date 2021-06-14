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Протасевич под наблюдением силовиков объяснил свои шрамы: "У них не было наручников"

Понедельник, 14 июня 2021, 16:13
Протасевич под наблюдением силовиков объяснил свои шрамы: У них не было наручников

Бывший редактор оппозиционного телеграмм-канала NEXTA Роман Протасевич, задержаный в Минске, на пресс-конференции, организованной белорусскими силовиками, заявил, что в СИЗО его никто не бил и чувствует он себя хорошо.

Источник: Трансляция пресс-центре Беларуси

Прямая речь: "Относительно этой шутки (что Протасевича в тюрьме бил лично Александр Лукашенко - ред.) даже комментировать ничего не буду. Это просто смешно.

Во-вторых, относительно моих следов на руках, я думаю, каждый из вас может подойти и посмотреть - это следы от стяжек, которые на меня одели во время задержания, поскольку задержание было настолько неожиданным, что у них не было при себе наручников".

"Будучи в СИЗО я слышал очень много фейков, которые распространяли о моем здоровье. Я хочу сказать, что прекрасно себя чувствую. У меня отличное настроение. У меня нет никаких жалоб. Если кто-то сомневается, то я готов пройти любую независимую медицинскую экспертизу".

Детали: Протасевич также попросил не распространять информацию о том, что его бьют, потому что эти новости тяжело воспринимают его родители. Он вновь заявил, что якобы рассказывает все из-за того, что хочет исправить собственные ошибки. Ряд журналистов во время пресс-конференции сказали, что не верят его словам.

Во время пресс конференции силовики заявили, что перехвата самолета Ryanair и принудительной посадки в Минске в мае не было. Об этом в частности сказал командующий Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Вооруженных Сил генерал-майор Игорь Голуб.

Также силовики заявили, что Протасевич обвиняется по трем составами преступлений: организация деятельности групп, нарушающих общественный порядок, организация массовых беспорядков, разжигание социальной розни по принципу социальной принадлежности.

Предыстория:

  • 23 мая по указанию Александра Лукашенко Беларусь подняла истребитель, чтобы посадить в Минске самолет Ryanair Афины - Вильнюс, на котором находился бывший редактор оппозиционного телеграмм-канала NEXTA Роман Протасевич. Протасевича и его девушку задержали.
  • Так называемая "генеральная прокуратура ЛНР" сообщила о "возбуждении дела" против задержанного в Беларуси Романа Протасевича относительно якобы участия в боевых действиях в составе "Азова".
  • Основатель батальона "Азов" Андрей Белецкий сообщил, что Протасевич работал как журналист на Донбассе.
  • Белорусский государственный телеканал ОНТ показал "интервью" с Протасевичем, где он якобы "признал вину" и сказал, что "чувствует себя прекрасно".

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Темы: Беларусьпропаганда
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