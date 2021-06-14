Протасевич под наблюдением силовиков объяснил свои шрамы: "У них не было наручников"

Бывший редактор оппозиционного телеграмм-канала NEXTA Роман Протасевич, задержаный в Минске, на пресс-конференции, организованной белорусскими силовиками, заявил, что в СИЗО его никто не бил и чувствует он себя хорошо.

Источник: Трансляция пресс-центре Беларуси

Прямая речь: "Относительно этой шутки (что Протасевича в тюрьме бил лично Александр Лукашенко - ред.) даже комментировать ничего не буду. Это просто смешно.

Во-вторых, относительно моих следов на руках, я думаю, каждый из вас может подойти и посмотреть - это следы от стяжек, которые на меня одели во время задержания, поскольку задержание было настолько неожиданным, что у них не было при себе наручников".

"Будучи в СИЗО я слышал очень много фейков, которые распространяли о моем здоровье. Я хочу сказать, что прекрасно себя чувствую. У меня отличное настроение. У меня нет никаких жалоб. Если кто-то сомневается, то я готов пройти любую независимую медицинскую экспертизу".

Детали: Протасевич также попросил не распространять информацию о том, что его бьют, потому что эти новости тяжело воспринимают его родители. Он вновь заявил, что якобы рассказывает все из-за того, что хочет исправить собственные ошибки. Ряд журналистов во время пресс-конференции сказали, что не верят его словам.

Во время пресс конференции силовики заявили, что перехвата самолета Ryanair и принудительной посадки в Минске в мае не было. Об этом в частности сказал командующий Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Вооруженных Сил генерал-майор Игорь Голуб.

Также силовики заявили, что Протасевич обвиняется по трем составами преступлений: организация деятельности групп, нарушающих общественный порядок, организация массовых беспорядков, разжигание социальной розни по принципу социальной принадлежности.

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