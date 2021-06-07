Притула покинул партию "Голос" из-за нового руководства
Экс-кандидат от "Голоса" на мэрских выборах в Киеве, один из фронтменов партии и телеведущий Сергей Притула заявил о выходе из партии.
Источник: Facebook-страница Сергея Притулы
Прямая речь: "По состоянию на 7 июня 2021 года я объявляю о своем выходе из партии "Голос".
Подчеркиваю, что я не ухожу из политики. Я иду из партии, которая, не в последнюю очередь благодаря действиям нового руководства, отдалилась от наших начальных основ настолько далеко, что можно констатировать точку невозврата".
Детали: Притула заявил, что пытался вести диалог с новым руководством, но ничего не получилось, поэтому он решил дистанцироваться.
По его словам, сейчас в партии сложилась такая ситуация, когда "верхи" не слышат "низов", и эта глухота приводит к критике всех без исключения членов команд "Голоса" по всей Украине.
Он считает, что областные и городские ячейки не должны отвечать перед обществом за поступки партийного руководства.
Притула добавил, что для тех, кто хочет что-то делать для государства и людей, у него есть что предложить и он публично сообщит о своих планах в политике. По его словам, в дальнейшем спутников в политике он будет выбирать более осмотрительно.
Относительно проблем "Голоса" он намекнул о голосовании некоторых членов фракции в Раде, которые идут вразрез с желанием избирателей и предвыборными обещаниями.
По его словам, в таком случае руководство должно было "очистить партийные ряды, публично осудить действия депутата и т.д.".
Но отсутствие реакции на "зашкварные" голосования депутатов, по мнению Притулы, означают согласование такого поведения.
Он заявил, что партийные ряды начали очищать от тех, кто подверг критике недобропорядочных персонажей из "Голоса".
В "Голосе" выход Притулы из партии пока никак не прокомментировали.
7 июня пресс-служба "Голоса" опубликовала комментарий лидера партии Киры Рудик о развитии партии. По ее словам, "Голос" имеет ячейки в 24 областях, городе Киев и Крымский центр в Одессе.
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Сергей Притула: Мы все дружно прохлопали Попова
Что было раньше:
- В 2020 году Притула баллотировался в мэры столицы от "Голоса". На выборах он набрал менее 8%.
- Притула заявил, что после проигрыша на местных выборах будет готовиться к выборам в Верховную Раду.
- В феврале 2021 года Притула по решению партии перестал быть членом политсовета "Голоса", но остался в партии.
- В апреле 2021 года Притула заявил, что хочет стать новым руководителем партии.