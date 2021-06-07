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Притула покинул партию "Голос" из-за нового руководства

Понедельник, 7 июня 2021, 10:07

Экс-кандидат от "Голоса" на мэрских выборах в Киеве, один из фронтменов партии и телеведущий Сергей Притула заявил о выходе из партии.

Источник: Facebook-страница Сергея Притулы

Прямая речь: "По состоянию на 7 июня 2021 года я объявляю о своем выходе из партии "Голос".

Подчеркиваю, что я не ухожу из политики. Я иду из партии, которая, не в последнюю очередь благодаря действиям нового руководства, отдалилась от наших начальных основ настолько далеко, что можно констатировать точку невозврата".

Детали: Притула заявил, что пытался вести диалог с новым руководством, но ничего не получилось, поэтому он решил дистанцироваться.

По его словам, сейчас в партии сложилась такая ситуация, когда "верхи" не слышат "низов", и эта глухота приводит к критике всех без исключения членов команд "Голоса" по всей Украине.

Он считает, что областные и городские ячейки не должны отвечать перед обществом за поступки партийного руководства.

Притула добавил, что для тех, кто хочет что-то делать для государства и людей, у него есть что предложить и он публично сообщит о своих планах в политике. По его словам, в дальнейшем спутников в политике он будет выбирать более осмотрительно.

Относительно проблем "Голоса" он намекнул о голосовании некоторых членов фракции в Раде, которые идут вразрез с желанием избирателей и предвыборными обещаниями.

По его словам, в таком случае руководство должно было "очистить партийные ряды, публично осудить действия депутата и т.д.".

Но отсутствие реакции на "зашкварные" голосования депутатов, по мнению Притулы, означают согласование такого поведения.

Он заявил, что партийные ряды начали очищать от тех, кто подверг критике недобропорядочных персонажей из "Голоса".

В "Голосе" выход Притулы из партии пока никак не прокомментировали.

7 июня пресс-служба "Голоса" опубликовала комментарий лидера партии Киры Рудик о развитии партии. По ее словам, "Голос" имеет ячейки в 24 областях, городе Киев и Крымский центр в Одессе.

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Украинская правда
Темы: Сергей Притула Голоспартии


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