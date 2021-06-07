Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Притула покинул партию "Голос" из-за нового руководства

Понедельник, 7 июня 2021, 10:07
Притула покинул партию Голос из-за нового руководства

Экс-кандидат от "Голоса" на мэрских выборах в Киеве, один из фронтменов партии и телеведущий Сергей Притула заявил о выходе из партии.

Источник: Facebook-страница Сергея Притулы

Прямая речь: "По состоянию на 7 июня 2021 года я объявляю о своем выходе из партии "Голос".

Подчеркиваю, что я не ухожу из политики. Я иду из партии, которая, не в последнюю очередь благодаря действиям нового руководства, отдалилась от наших начальных основ настолько далеко, что можно констатировать точку невозврата".

Детали: Притула заявил, что пытался вести диалог с новым руководством, но ничего не получилось, поэтому он решил дистанцироваться.

По его словам, сейчас в партии сложилась такая ситуация, когда "верхи" не слышат "низов", и эта глухота приводит к критике всех без исключения членов команд "Голоса" по всей Украине.

Он считает, что областные и городские ячейки не должны отвечать перед обществом за поступки партийного руководства.

Притула добавил, что для тех, кто хочет что-то делать для государства и людей, у него есть что предложить и он публично сообщит о своих планах в политике. По его словам, в дальнейшем спутников в политике он будет выбирать более осмотрительно.

Относительно проблем "Голоса" он намекнул о голосовании некоторых членов фракции в Раде, которые идут вразрез с желанием избирателей и предвыборными обещаниями.

По его словам, в таком случае руководство должно было "очистить партийные ряды, публично осудить действия депутата и т.д.".

Но отсутствие реакции на "зашкварные" голосования депутатов, по мнению Притулы, означают согласование такого поведения.

Он заявил, что партийные ряды начали очищать от тех, кто подверг критике недобропорядочных персонажей из "Голоса".

В "Голосе" выход Притулы из партии пока никак не прокомментировали.

7 июня пресс-служба "Голоса" опубликовала комментарий лидера партии Киры Рудик о развитии партии. По ее словам, "Голос" имеет ячейки в 24 областях, городе Киев и Крымский центр в Одессе.

Читайте также: Партия на два "Голоса". Развалится ли политсила Вакарчука

Сергей Притула: Мы все дружно прохлопали Попова

Что было раньше:

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Сергей Притула Голоспартии
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Все новости...
Сергей Притула
Стивен Кинг предлагает Маску отдать деньги за его "синюю галочку" в Twitter в фонд Притулы
Украинские бойцы получили две боевые лодки Trident от Фонда Притулы
Притула показал, как украинский дрон SHARK работает над Донецком
Последние новости
01:36
Оккупанты в очередной раз перекрыли Крымский мост
00:54
Враг ударил по Сумщине из артиллерии и минометов, над областью сбит FPV-дрон
00:02
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга
23:41
ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
23:30
Экономические новости 25 декабря: Украина выполнила еще одно требование МВФ, прибыль банков превысила 130 млрд
23:16
Международная федерация конного спорта не допустила россиян и белорусов к Олимпиаде
22:39
В Сирии от израильского авиаудара погиб командир "Корпуса стражей исламской революции"
22:13
НОК выбрал лучших спортсменов года, среди них Ярослава Магучих
21:57
На границе с Польшей заблокированы три КПП, в очереди стоят более 4 тысяч грузовиков – ГПСУ
21:45
Кабмин внес в Раду законопроект об ответственности за нарушение лоббирования
Все новости...
Реклама: